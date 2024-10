Plantel de Wilstermann anuncian medidas en protesta por la falta de pago

Los jugadores y plantel de apoyo de Wilstermann no usará la indumentaria oficial del equipo del club durante los entrenamientos, en protesta por el incumplimiento del pago de salarios.

“Hemos decidido que no vamos a generar ningún paro más, porque sabemos que nos perjudica. Estamos en una lucha importante para todos, pero tenemos que generar medida, porque así no podemos seguir, por eso decidimos que como medida desde mañana la indumentaria del club no se va a usar, hasta que no se nos cumpla con un salario”, aseguró Santiago Echeverría, uno de los capitanes.

Echeverría hizo conocer que el equipo se siente abandonado, por las promesas incumplidas.

“Queremos que nos empiecen a cumplir, no queremos hablar con nadie, ni la dirigencia, solo queremos que cumplan lo pactado. Solo cobramos pequeños porcentajes que vamos cobrando y no se puede sostener esto y debemos exponerlo a la luz”, aseguró.

Los jugadores en un comunicado hace unas semanas informaron que el club les adeuda entre cinco a 18 meses, deudas que vienen desde el 2018 con alguno de los futbolistas.