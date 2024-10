La Verde tendrá dos semanas de trabajo antes del duelo con Ecuador

La Selección nacional tendrá dos semanas de trabajo antes de enfrentar a Ecuador el próximo 14 de noviembre, por la fecha 11 de las eliminatorias al Mundial 2026, después que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aprobó la solicitud de la Verde, de postergar la fecha 22 del Campeonato Clausura.

La Comisión Organizadora de Competiciones de la FBF ayer informó que tomó la decisión de postergar sin fecha la jornada 22 del Clausura, que debía disputarse entre el 2 y el 5 de noviembre.

El director técnico de la Selección nacional, Óscar Villegas, pidió poder trabajar con los convocados más tiempo, tal como lo hizo en la anterior doble fecha eliminatoria, cuando la FBF postergó cuatro partidos de la fecha 17.

En esta última doble fecha eliminatoria de la temporada Bolivia visitará a Ecuador el 14 de noviembre, en Guayaquil desde las 20:00 HB; y recibirá a Paraguay el 19 de noviembre, desde las 16:00, en El Alto. Ambos rivales directos en la lucha por las plazas al Mundial.

Con esta postergación, la concentración de la Verde iniciará el jueves 31 de octubre con los jugadores del torneo local, a la espera que los legionarios puedan sumarse lo antes posible.

En cuanto a la reprogramación de los partidos de la fecha 22, lo más seguro es que se posterguen los duelos de los equipos que tengan convocados a la Selección.

Si se toma en cuenta que los clubes que más jugadores aportan a la Verde son Bolívar, The Strongest y Always Ready, es un hecho que sus duelos serán reprogramados.

Es decir que los cotejos U de Vinto vs Always Ready, Bolívar vs Nacional Potosí y Aurora vs The Strongest serán postergados.

El futuro del resto de los duelos dependerá de la nómina de la Verde, que se conocerá los próximos días.

De momento, la Comisión de Competiciones debe encontrar el espacio para disputar seis partidos reprogramados, ya que el único duelo postergado que tiene fecha es el GV San José vs Aurora, programado para el 9 de noviembre.