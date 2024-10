Víctor Hugo Andrada es el nuevo técnico de Guabirá, tras salida de Gualberto Mojica

El partido entre Oriente Petrolero y San Antonio de Bulo Bulo cerrarán hoy (19:00) la fecha 20 del Campeonato Clausura Ver más Oriente y San Antonio cierran la fecha 20 del Torneo Clausura

Wilstermann empato Nacional Potosí y conquistó un punto en el partido por la fecha 20 del Campeonato Clausura, que se disputó hoy en el estadio Félix Capriles. Ver más Wilstermann empata 2-2 con Nacional Potosí

Eliminatorias. La FBF atendió la solicitud del cuerpo técnico de la Selección y postergó los cotejos de la fecha 22 del Torneo Clausura Ver más La Verde tendrá dos semanas de trabajo antes del duelo con Ecuador