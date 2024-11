Municipal Tiquipaya se despide de la Simón Bolívar

Municipal Tiquipaya fue eliminado en la carrera por ascender a la categoría profesional, tras ser eliminado ayer por CDT Real Oruro, dejando a Cochabamba sin representación en la Copa Simón Bolívar, que ingresará a los duelos de los cuartos de final esta semana.



El cuadro valluno debía revertir el 2-1 del cotejo de ida de los octavos; sin embargo, ayer no pudo pasar del empate (0-0) y resignó sus esperanzas de seguir en carrera.



Municipal Tiquipaya se suma a la eliminación que Cochabamba sufrió el sábado, después que Amanecer perdió por 1-5 (global 1-10) ante Petrolero.

Partido



En el partido fue Municipal Tiquipaya el que buscó la apertura del marcador por todos los medios; sin embargo, la falta de efectividad le cobró factura.



La primera llegada del partido fue para la visita, con un derechazo de Pedro Moreira, que fue a las manos del golero Warlei Tarata (5’PT).



Después la visita no volvió a tener otro remate al arco y todo fue Tiquipaya FC, que sabía que un gol le daba la posibilidad de igualar la serie y forzar la clasificación a los penales.



Su primera opción fue un disparo de Emanuel Aguilar, que sacó del área Kadessi Khané (8’PT). Después Alexander Baustista no alcanzó a tocar el esférico frente al arco (13’PT).



Tiquipaya FC tuvo sus mejores opciones en los pies de Rafael Menacho quien a los 23’PT y a los 30’PT no pudo darles dirección a sus disparos y mandó el balón muy cerca del vertical.



En la última jugada del primer tiempo Alexander Baustista (39’PT) mandó el esférico a las manos del golero Ronaldo Huanacota.



En el segundo tiempo el libreto no cambió, donde el local fue el protagonista, ante un Real Oruro replegado en su área para defender el empate, esperando cerrar la llave en un contragolpe.



Menacho volvió a tener otra opción clara para igualar la serie, pero su derechazo (8’ST) chocó contra el vertical derecho de Huanacota.



Después Municipal Tiquipaya generó algunas opciones como los remates de Emanuel Aguilar (16’ST) y José Rosales (27’ST), que pasaron a penas desviados.



Pese al esfuerzo de los locales el marcador no se movió y CDT Real Oruro se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará a Nueva Santa Cruz, que eliminó a 3 de febrero.

Otros resultados



En los otros resultados de la jornada de ayer Oruro Royal venció por 5-1 al CD Alemán, para hacer un global de 8-1.



Con este resultado el cuadro orureño se clasificó a los cuartos, donde enfrentará a Alianza Beni.



El conjunto beniano fue el que más sufrió para avanzar a cuartos, ya que la llave con Real Potosí terminó 3-3, tras que ayer ganó por 2-0.



Con este resultado la serie se fue a la ronda de los tiros penales, donde Alianza Beni fue más efectivo y se hizo del boleto a cuartos tras ganar por 5-4.