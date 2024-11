Dos viejos conocidos y seis debutantes van por el ascenso a la DivPro

La Copa Simón Bolívar 2024 iniciará hoy con la fase de cuartos de final, en la que seis de los ocho sobrevivientes buscarán ser parte del profesionalismo por primera vez. Además, todos los elencos no quieren perderse la posibilidad de que en 2025 sean parte de los torneos grandes del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



ABB (La Paz) vs. Ciudad Nueva Santa Cruz Academia FC (Warnes), CDT Real Oruro vs. Nueva Santa Cruz y Oruro Royal vs. Alianza Beni darán vida a los enfrentamientos de elencos que pugnan por ser parte de la DivPro por vez primera. Mientras el lance Petrolero vs. Universitario de Sucre dará lugar a un partido con historia en el profesionalismo.



La historia comenzará hoy (12:30) en el estadio Municipal de Villa Ingenio, donde ABB sueña con igualar y mejorar la campaña de 2005, cuando fue semifinalista del ascenso. Su rival es uno de los semifinalistas recientes: Ciudad Nueva Santa Cruz AFC.



El lance Petrolero vs. “U” de Sucre en el estadio Federico Ibarra pone frente a frente a una historia que ya se vivió en el profesionalismo: jugaron 18 partidos, de los cuales cada uno venció en seis oportunidades e igualaron en el número de duelos. Hoy comienza una nueva historia.