Fabol dice que no aceptará un torneo maratónico

La Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) anunció ayer que no aceptarán que la última recta del Campeonato Clausura sea maratónico, porque será un “atentado contra la salud” de los jugadores.



La dirigencia de Fabol señaló, en un comunicado, que preocupan las constantes postergaciones del torneo nacional, debido a que “perjudica a los clubes” que son los empleadores, ya que no pueden “obtener recaudaciones y auspicios que les permitan disminuir las deudas salariales con los futbolistas”.



Estas postergaciones, además, provocaron que el campeonato se alargue aún más, “generando más gastos a los futbolistas que continuarán con los sueldos impagos y en algunos casos la FBF (Federación Boliviana de Fútbol) obligará a los clubes y futbolistas a disputar los partidos cada 48 horas o menos, situación que anunciamos que NO la aceptaremos, porque es un atentado contra la salud e integridad de los futbolistas profesionales”.



El asesor legal de Fabol, David Paniagua, dijo que los jugadores en el país viven una realidad muy delicada, ya que en su mayoría los clubes tienen deudas de más de dos meses de salarios y, en algunos casos, la deuda supera los 18 meses.



Paniagua señaló que la FBF tiene los mecanismos para hacer que los equipos cumplan con sus jugadores, a través de la suspensión de la Licencia de Clubes.



Fabol también denunció que los clubes no realizan exámenes médicos a los futbolistas antes de iniciar los campeonatos, no tienen seguro médico, ni un seguro contra accidentes, además que no cuentan con lo mínimo para atender urgencias.



Por todo ello, Fabol anunció que “apoyaremos las medidas que los futbolistas decidan llevar adelante en defensa de sus derechos como trabajadores”.