Mustafá: “El sábado ya tendríamos volver a entrenar”

El presidente del club Wilstermann, Omar Mustafá, aseguró que el plantel debería estar volviendo a los entrenamientos este sábado, ya que no se trata de un paro, sino un par de días más de espera para que puedan encontrar soluciones.

“Creo que no es el inicio de un paro, es un par de días más de espera para encontrar soluciones para ellos. Dios quiere hasta mañana y el sábado ya tendríamos que volver a entrenar, eso es en lo que quedamos con Santi (Santiago Echeverría)”, aseguró Mustafá, en entrevista con On Sports.

El titular aviador señaló que como dirigencia están “haciendo nuestro máximo esfuerzo. Este mal no eso solo de Wilstermann, sino es de todos equipos. ¿Por qué no les preguntan a los de Universitario cuanto les deben, a los de Oriente, Blooming o San José?, es decir no es un mal solo de Wilstermann, que no es solo de este tiempo, sino es desde que hemos entrado”.

Mustafá indicó que como dirigencia tomaron el mando del Aviador en su peor momento, en el que intentamos de salvarlo.

“Estamos esperando depósito de Federación, estamos viendo de donde sacar otros fondos. Porque no hay plata que aguante en el club, se debe muchas cosas, pero la prioridad son nuestros jugadores. Nunca fue nuestra intención hacer pasar malos momentos ni a ellos ni a sus familias, pero a veces, por la misma situación no se puede cumplir muchas cosas. Estamos haciendo lo posible para que esto se pueda solucionar pronto y vuelvan a los entrenamientos”, indicó Mustafá.