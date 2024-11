El plantel de Wilster asume medidas de presión por sueldos

El plantel de Wilstermann determinó no retornar a los entrenamientos hoy, medida que se mantendrá hasta que la dirigencia cumpla con el pago del 100% del sueldo de mayo.



De manera extraoficial, se supo que el equipo fue convocado para retomar los entrenamientos hoy.



Sin embargo, ayer se conoció que los jugadores determinaron que no regresarán a las prácticas si no se les paga.



La crítica situación económica de Wilstermann se ahondó en los últimos meses, después de que acumuló una deuda de seis meses con el plantel profesional y para los jugadores esto ya es insostenible.



Denunciaron que algunos futbolistas ya no tienen para comer y otros, incluso, son echados de sus viviendas, porque no pagaron el alquiler.



Si bien hace unas semanas los jugadores aseguraron que no pararían y que la forma de presionar era no vestir la indumentaria del club en los entrenamientos, al no encontrar respuesta decidieron esta otra medida. El plantel ya no busca dialogar con la dirigencia, ni escuchar propuestas, sólo pide que se cumpla con el pago.



Entre tanto, la dirigencia proyecta cubrir parte de las deudas salariales con algunas actividades, como el Día del Rojo, que se realizarán en las próximas semanas.