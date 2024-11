Villegas alista el once para rivalizar con Paraguay y volver a la zona de repesca

La Selección nacional de fútbol, bajo la conducción del entrenador Óscar Villegas, maneja el bosquejo del once que presentará mañana (16:00) ante Paraguay en el estadio Municipal de Villa Ingenio, por la fecha 12 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.



Con el regreso de varios de sus titulares habituales, aquellos que fueron preservados para evitar suspensiones de cara a este trascendental duelo, el once toma forma.



Si bien el tropiezo 4-0 en Guayaquil ante Ecuador quedó atrás, la Verde tiene en mente acabar el año con otra victoria, la cuarta del proceso eliminatorio, única vía para alcanzar el objetivo de seguir en la lucha por el mundial que se celebrará en Norteamérica.



De la práctica del sábado a la de ayer, poco varió en el equipo de Villegas: el plan inicial de poner al atacante Lucas Chávez en el once titular parece caerse, debido a que el extremo Miguel Terceros ya está a plenitud para este lance.



De no mediar cambio alguno, Bolivia puede presentar mañana el siguiente equipo: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Luis Paz; Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Roberto Carlos Fernández, Miguel Terceros; Carmelo Algarañaz.



De todos los mencionados los únicos que repiten titularidad, en relación al duelo ante la Tri, son ‘Billy’ Viscarra, Paz y Cuéllar. Los demás, ni siquiera viajaron a suelo ecuatoriano y se quedaron a preparar el partido de mañana.



Villegas, en la sesión a puertas cerradas del sábado en Villa Ingenio y la de ayer en el estadio Rafael Mendoza, también probó con Chávez en lugar de Terceros y retrasó a Fernández a la defensa; también se vio la posibilidad de que el extremo Gabriel Sotomayor pueda tomar protagonismo en el lance y sea de la partida, pero es poco probable que Miguelito no sea parte del once inicial.



Hoy la Selección nacional cerrará sus aprestos con un trabajo liviano. Mañana se espera una masiva asistencia del público por tratarse de un partido trascendental.

El Alto viste sus mejores galas



El estadio Municipal de Villa Ingenio y El Alto preparan su mejor traje para vivir el duelo de mañana (16:00) entre Bolivia y Paraguay, por las eliminatorias.

La cancha, pese a usarse para un partido del ascenso y entrenamiento de la Verde, se mantiene en perfectas condiciones, así como las vías de acceso están listas el ingreso al recinto.