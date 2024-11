Chile busca el último tren al Mundial en casa ante Venezuela

El seleccionado chileno, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, se juega la vida hoy (20:00 HB) ante una Venezuela que lleva 7 jornadas sin ganar, la última ante el mismo Chile con un 3-0 de local el 17 octubre del año pasado. A la Roja no le sirve sólo ganarle a la Vinotinto.



“Una final como todas de aquí en adelante (...) No tan solo este partido. Cada partido que vamos a enfrentar va a ser una final. El partido con Perú que enfrentamos también lo vivimos de tal forma”, dijo este domingo el lateral chileno Gabriel Suazo.



La Roja logró sumar su primer punto en seis fechas en el empate 0-0 ante Perú en Lima, el pasado viernes, y no gana desde la tercera fecha disputada el 12 de octubre de 2023. Suma seis unidades en el último lugar, una menos que Perú (7) y a seis del séptimo que da paso a la repesca.



Los dirigidos por Fernando Batista no ganan desde la cuarta fecha cuando golearon por 3-0 a su rival de esta decimosegunda jornada. Han empatado en seis ocasiones y al sumar sus únicos dos triunfos alcanzan los siete puntos que los tienen séptimos y en zona de repesca.



La quimera de la campaña hecha por la Vinotinto ha tenido subidas, como no haber perdido hasta ahora con las potencias Brasil y Argentina, y bajadas, con sólo tres caídas pero demasiados empates para llegar a la zona de clasificación directa de la eliminatoria.



La Vinotinto tendrá de vuelta al creativo Yeferson Soteldo, ausente en el 1-1 ante Brasil en Maturín.