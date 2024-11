Eliminatorias 2026. Bolivia cede dos puntos vitales ante Paraguay, pero sigue en repechaje

La selección nacional desperdició ayer la chance de sumar nuevamente un triunfo en las eliminatorias al Mundial 2026, luego de empatar 2-2 ante Paraguay en el estadio Municipal de Villa Ingenio, por la jornada 12.



Este punto, sin embargo, no es tan malo: la victoria de Chile sobre Venezuela 4-2 en Santiago le dio aire a la Verde para seguir, hasta las fechas 13 y 14, en zona de repechaje y aún tener opciones de volver a la Copa del Mundo. Un triunfo pudo ser lo ideal, pero la unidad ayuda en algo.



El inicio del lance se vivió con alta presión de Bolivia sobre el área paraguaya. Buscaron los centros y pases al ras del piso antes de probar con el principal argumento de la Verde: los potentes disparos de media distancia.



Paraguay, en tanto, trató de controlar las embatidas del local y apostó por aguantar antes de contratacar.



Y cuando la Albirroja se animó a salir, una contra iniciada por Ramiro Vaca (14’ PT) concluyó con un pase filtrado para Ervin Vaca, quien encaró el área visitante y derrotó al meta Roberto “Gatito” Fernández (1-0).



En primera instancia, el gol fue anulado por un supuesto fuera de lugar, pero el VAR terminó de hacer justicia al convalidar el tanto, el primero de Ervin con la Verde, anotación que el futbolista celebró hasta las lágrimas.



Asimismo, el tanto de Vaca se convirtió en el 150 de la Verde jugando eliminatorias como local, según reportó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).



Ese tanto, además de emocionar al público, insufló de ánimos a los jugadores de la Verde, que siendo superiores a su rival volcaron más la cancha a su favor.



Bolivia bajó un poco la intensidad y Paraguay se fue en busca del empate, con el disparo de tiro libre de Diego Gómez (32´ PT), que el meta nacional Guillermo Viscarra despejó.



En 34’ PT, el cabezazo de Matías Galarza se fue desviado, pero el anuncio del equipo de Gustavo Alfaro fue claro: no se resignó a irse al descanso en desventaja.



Sobre 44’ PT, “Gatito” Fernández ganó el mano a mano a Roberto Carlos Fernández, en una de las últimas jugadas de la etapa inicial.



Con la ventaja a favor, Bolivia encaró con la misma firmeza el segundo tiempo, etapa que se encontró con una leve granizada y una persistente lluvia que matizaron el duelo.



En 12’ ST, Miguel Terceros inició la contra y cedió el balón para Ramiro Vaca, quien sacó un remate a quemarropa que Fernández contuvo.



Un gol de “Miguelito” (17’ ST) fue anulado, tras una falta previa del atacante Algarañaz sobre el guaraní Galarza.



El disparo de Julio Enciso (19’ ST) entrañó riesgo en el arco de Viscarra, aunque la Verde supo mantenerse firme en cancha.



Pero en medio de unos cambios realizados por el DT Óscar Villegas, un error en salida de Diego Medina (25’ ST) permitió a Enciso dejar el balón servido para la definición de Almirón (1-1).



A la vuelta de la esquina, una falta dentro del área del paraguayo Gustavo Gómez sobre Lucas Chávez devolvió la esperanza a Bolivia (30’ ST).



Luego de apaciguarse los reclamos de los jugadores guaraníes al juez uruguayo Andrés Matonte, Terceros cobró el penal con un disparo al ras y esquinado al poste izquierdo de Fernández (2-1).



Con justicia y la diferencia más que merecida en el marcador, la banca paraguaya reaccionó mal y hubo agresiones. El árbitro expulsó a Diego Gómez, quien minutos antes había sido sustituido en la visita, además de Adalid Terrazas, que no entró a la cancha para la Verde.



Con un hombre menos, Paraguay nunca se resignó a la derrota y llegó al 2-2 final a los 45’ ST, nuevamente tras un error defensivo que acabó en el disparo cruzado de Enciso y que silenció al estadio de Villa Ingenio.