Apaza: “Nuestras posibilidades de clasificar continúan intactas”

Pese al empate (2-2) que Bolivia registró ante Paraguay el martes pasado, en partido por la fecha 12 de las eliminatorias, muchos opinan que las opciones de la Verde de clasificar al Mundial 2026 continúan intactas, éste es el caso del entrenador y analista deportivo Sergio Apaza.



“Nuestras posibilidades de clasificar están intactas, porque tenemos 13 puntos, además estamos arriba de Perú, Chile y Venezuela, entonces estamos en buena condición”, sostuvo Apaza en entrevista con Los Tiempos.



El estratega recordó que, hace cuatro meses, Bolivia estaba prácticamente eliminada y que “históricamente la posición de la selección nacional, después de que se pasó a jugar todos contra todos, siempre fue el noveno o décimo lugar; ahora estamos séptimos, eso histórico”.



Para Apaza, las “chances están totalmente abiertas”, ya que, si Bolivia gana los tres partidos que le restan de local, “podemos ir a pelear un resultado a Perú, donde ya hemos conseguido buenos resultados. Históricamente también le hemos ganado a Perú, en Lima, entonces estamos con todo intacto, pese a que estamos en una sociedad resultadista, donde dentro de todo lo bueno que se ha hecho mira lo poquito malo que se está haciendo”.



Apaza sostiene que, para que la selección tenga opciones de seguir peleando por un cupo al Mundial 2026, Bolivia debe “planificar bien los partidos, porque les digo con cuatro o cinco meses de anticipación Uruguay va a venir a correr a El Alto, porque con Marcelo Bielsa el que no corre no juega”.



Para Apaza, el duelo a ganar será ante Uruguay, porque si se sale victorioso de ese partido, la Verde podrá vencer a cualquier otro rival.



“Uruguay va a ser complicado y, si logramos ganarle a Uruguay, vamos a poder ganarle a cualquiera. Entonces lo que hay que hacer es no perder la fe, mantener la línea y el norte, e ir trabajando adecuadamente fecha tras fecha”, señaló.



El estratega, además, recordó que Villegas está al mando de un proyecto de 10 años y nunca prometió nada.



“Me acuerdo que cuando lo presentaron Villegas dijo: ‘¿Quieren que les mienta o que les diga la verdad’. La verdad es que tenemos que sufrir, que tenemos que trabajar. Esto es parte del proceso y del camino a recorrer”, aseguró.



Apaza destacó la cantidad de jugadores jóvenes que tiene ahora la Verde, como es el caso de Efraín Morales, “que me parece un defensor para tres eliminatorias más, por no decir para un par de mundiales”.

Costa cree que se puede ganar a Perú



“Hay que ponerse el objetivo de traer tres puntos de Lima y sumar tres puntos en casa”, dijo el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, en un acto de presentación de un acuerdo de la FBF con la empresa Catapult.

Para el titular de la FBF, pese al empate ante Paraguay, “seguimos con la fe intacta, jamás nos rendiremos en busca del objetivo. Estamos en zona de clasificación, esto nos debe incentivar y motivar a mentalizarnos que en marzo tenemos que traer puntos de visitante”.