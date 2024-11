Proponen bajar edades en fútbol aficionado para temporada 2025

Wilstermann ayer no logró resistir la victoria parcial (0-1) y terminó cayendo por 2-1 en su visita a The Strongest, en el partido reprogramado de la fecha 17 del Campeonato Clausura Ver más Wilster no resiste la ventaja parcial y cae ante The Strongest

El club Wilstermann cumplirá 75 años de vida institucional este domingo 24 de noviembre y para festejarlos preparó una serie de actividades junto a su hinchada Ver más Wilstermann anuncia una serie de actividades por su aniversario 75

El club San Antonio de Bulo Bulo alista el equipo para visitar mañana (17:30) a Real Tomayapo en el estadio IV Centenario de Tarija Ver más San Antonio acusa dos bajas para visitar a Real Tomayapo