Wilster no resiste la ventaja parcial y cae ante The Strongest

Wilstermann ayer no logró resistir la victoria parcial (0-1) y terminó cayendo por 2-1 en su visita a The Strongest, en el partido reprogramado de la fecha 17 del Campeonato Clausura que se jugó en el estadio Hernando Siles.



Con este resultado, Wilstermann se mantiene en la undécima casilla de la tabla acumulada con 36 unidades, a 10 puntos del objetivo de meterse en zona de clasificación.



Entre tanto, The Strongest que suma 39 en la tabla del Clausura, acortó a seis la diferencia con el líder Bolívar (45).



En el arranque del primer tiempo, The Strongest inquietó el arco de Arnaldo Giménez, quien evitó la caída de su arco en más de una oportunidad, como cuando desvió con el pie el remate de Rodrigo Ramallo (2’PT).



Wilstermann respondió con un disparo de tiro libre de Rodrigo Amaral, que fue desviado por encima del arco por el golero Jhohan Gutiérrez (11’ST). Poco después, Giménez volvió a salvar su pórtico, al desviar el cabezazo de Darío Aimar (24’ST).



Cuanto más se acercaba el Tigre al pórtico aviador, Wilstermann se puso arriba en e l marcador, gracias al tanto de Héctor Bobadilla (28’PT).



Diego Wayar perdió el balón con Bobadilla, quien enganchó y con zurdazo venció a Gutiérrez (0-1).



Wilstermann estuvo muy cerca de convertir el segundo a los (42’PT), pero el cabezazo de Adrián Pacheco, tras un centro de Amaral, pasó muy cerca del vertical derecho de Gutiérrez.



The Strongest empató en el epílogo del primer tiempo. Un pase, a modo de remate de Enrique Triverio, chocó contra el vertical, el rebote le quedó servido al uruguayo Sebastián Guerrero para que empuje el esférico al fondo de las redes (44’PT) para el 1-1.



En el segundo tiempo, Wilstermann ingresó en búsqueda de la victoria, pero los remates de Amaral y Bobadilla fueron desviados.



El que sí estuvo efectivo fue The Strongest, que revirtió el marcador con el tanto de Triverio (14’ST).



La jugada la inició Jeyson Chura, que hizo un pase retrasado para que Guerrero remate al arco y aunque Giménez logró desviar en primera instancia, dio rebote y nada pudo hacer para detener el disparo de Trivero.



Cinco minutos después a Wilstermann le anularon el gol del empate de Héctor Bobadilla, por un fuera de lugar de Edwin Tumiri.



Pese al esfuerzo de ambos planteles, el marcador no se movió.