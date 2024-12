Aurora lleva más de dos años de dominio en el clásico valluno

El clásico valluno 159 de la historia del profesionalismo se jugará este domingo (15:00) en el estadio Félix Capriles, con una previa que revela una estadística favorable para Aurora: no pierde desde hace más de dos años ante Wilstermann.



El historial de clásicos en los torneos nacionales inició en 1955, que a la fecha registró 158 partidos y con una amplia ventaja aviadora con 82 triunfos, 41 empates y 35 éxitos celestes. Desde el 28 de agosto de 2022, el Rojo no sabe de sumar triunfos ante su clásico adversario.



En aquella oportunidad, Wilstermann se impuso 2-0 con goles de Vladimir Castellón (37’ PT) y Luis José Vargas (39’ PT), por la fecha 13 del Torneo Clausura 2022. No se jugó el clásico de vuelta debido a la finalización abrupta del certamen por decisión de Consejo Superior ante la proximidad del Mundial Catar 2022.



A partir de ese momento, Aurora sumó tres victorias (0-2, 1-0 y 1-0) y se registraron dos empates (1-1 y 0-0).



En cuanto a goles, Wilstermann hizo 268, y Aurora, 174, pero en estos últimos años la superioridad fue del Equipo del Pueblo: cinco contra un solo tanto marcado por los aviadores.



La disputa de este nuevo clásico cochabambino tiene consigo un tinte especial: ambos buscan consolidar su boleto a un torneo internacional para 2025.