Real Santa Cruz se queda sin técnico tras la renuncia de Armando Ibáñez

El estratega Armando Ibáñez renunció como director técnico de Real Santa Cruz, cargo en el que duró solo dos partidos.

Ibáñez tomó la determinación tras la derrota (0-1) que sufrió ayer ante Blooming, en el partido por la fecha 27 del Campeonato Clausura y que significó el descenso del conjunto albo.

“Me voy tranquilo. Intentamos hacer las cosas, y no me voy por cobarde, me voy porque intentamos cambiar las cosas, pero es imposible, el club está destruido. El resultado deportivo refleja lo que es la institución. La verdad me siento utilizado, por lo que yo di por este club, pero no merezco el trato que me dieron y me voy muy tranquilo, con la conciencia de que intentamos cambiar las cosas”, dijo Ibáñez en conferencia de prensa.

El estratega responsabilizó de la situación al presidente de la institución, Carlos Sánchez, y a algunos jugadores.

“Hay que buscar a los responsables porque acá es fácil echar la culpa a los jugadores y cuerpo técnico, y creo que hay que hacer memoria de quién armó este equipo”, dijo a tiempo de señalar que “hay jugadores que no sé cómo están en primera división, pero bueno, ellos no tienen la culpa de estar donde están. Si puedo hacer algo por este club que amo, que soy hincha, es decir la verdad”.