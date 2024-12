Always Ready vence (5-2) a Real Santa Cruz en el estadio Municipal de El Alto

Always Ready venció (5-2) a Real Santa Cruz, este sábado, en el estadio Municipal de El Alto, por la vigésima octava fecha del Campeonato Clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano.

A continuación presentamos la síntesis del partido que jugaron los equipos:







ALWAYS READY (5)



1) Alain Baroja



38) Alfredo Alanoca



3) Pablo Vaca



22) José Herrera



6) Enrique Taborga



13) Héctor Cuéllar



34) Fabio Zamora



21) Robson Tome



35) Ary Olivera



19) José Briceño



40) Moisés Paniagua



DT: Jaime Jemio



CAMBIOS: 49) Zinedinne La Fuente por Taborga



9) Carlos Lucumi por Alanoca



39) Emanuel Paniagua por M. Paniagua



44) Jairo Rojas por Oliveira



50) Axel Salazar por Vaca



TARJETAS ROJAS: No hubo



GOLES: José Briceño, al 1', a los 42' y a los 51'



Héctor Cuéllar, a los 40'



Carlos Lucumi, a los 64'







CIUDAD: El Alto



ESTADIO: Municipal



ÁRBITRO: Guery Vargas (Oruro)



ASISTENTES: Jesús Ramírez y Ruth Lima



PÚBLICO: 3 mil personas aproximadamente



ÁRBITRO VAR: Gustavo Vera (Cochabamba)



ASISTENTE VAR: Reluy Vallejos







REAL SANTA CRUZ (2)



36) Omar Ledezma



19) Óscar Ribera



2) Luis Ruano



14) Jefferson Ibáñez



77) Jhoan Castillo



30) Ricardo Suárez



31) Imanol Cárdenas



37) Gabriel Mendoza



23) Samuel Pozo



10) Jhonathan Caicedo



7) Brayan Moreno



DT: Armando Ibáñez



CAMBIOS: 9) José Veizaga por Castillo



32) Mateo Soliz por Suárez



39) Gerson Malgor por Cárdenas



28) Ángelo Alvarado por Morena



TARJETAS ROJAS: No hubo



GOLES: Jhoan Castillo, a los 41'



Brayan Moreno, a los 74'