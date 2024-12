Aurora juega su última carta para Sudamericana 2

Aurora se despedirá esta noche (19:00) de su afición en la temporada 2024, cuando reciba en el estadio Félix Capriles a Nacional Potosí, por la fecha 29 del Torneo Clausura y con la mirada puesta en el cupo 2 a Copa Sudamericana 2025.



Luego de las derrotas 0-3 ante Royal Pari (local) y 2-1 frente a Real Tomayapo (visita), el Equipo del Pueblo tiene el enfoque puesto en acabar bien el año y consolidarse entre los tres mejores del año.



Para ello, el Celeste pondrá toda la “carne al asador”, aunque perderá al volante Didí Torrico por acumulación de tarjetas amarillas (cinco).



En ese entendido, el posible equipo del DT Órteman es el siguiente: David Akologo; Luis Barbosa, Cristian Enciso, David Robles, Jair Torrico; Carlos Sejas, Ariel Flores, Serginho, Darío Torrico; Jair Reinoso y Oswaldo Blanco.



Mientras, la visita llega sin bajas y con los ánimos elevados tras golear 4-1 a Oriente Petrolero en Potosí. El estratega Dailer Gutiérrez puede alinear el siguiente once: Saidt Mustafá; Saulo Guerra, Edisson Restrepo, Eduardo Demiquel, Javier Guerra; Diego Hoyos, Andrés Torrico, Carlos Preciado, Hugo Rojas; Martín Prost y Víctor Ábrego.

Otros partidos

La jornada 29 tendrá a GV San José vs. Blooming en Oruro (15:00) en la lucha por asegurar el premio a Copa Sudamericana 4, por la fecha 29.



Mientras, Independiente y Always Ready jugarán hoy en el estadio Patria de Sucre (19:00) sólo por cumplir.



El estadio Gliberto Parada de Montero (20:00) tendrá el apasionante duelo Guabirá vs. Royal Pari, por definir el descenso indirecto.