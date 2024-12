El Tigre no se resigna y mete presión con goleada sobre Oriente Petrolero en La Paz

The Strongest no tuvo piedad anoche del equipo mixto de Oriente Petrolero, rival al que goleó por 6-2, en duelo reprogramado de la fecha 19 del Torneo Clausura 2024 y que se jugó en el estadio Hernando Siles, resultado que puso presión a Bolívar en la definición del campeonato.



Ya con sus cotejos al día, el Tigre quedó a cuatro unidades de la Academia paceña, pero a falta de sólo seis puntos en juego. Su próxima presentación será mañana (20:30) ante San Antonio en el escenario miraflorino; mientras, el cuadro refinero jugará de manera simultánea ante Bolívar en Santa Cruz, siendo el duelo vital para definir el título.



El local gozó de un abrumador dominio sobre el combinado refinero, que sólo aguantó 12 minutos la paridad.



Y fue a ese minuto que una triangulación entre Luciano Ursino, Michael Ortega y Rodrigo Ramallo acabó con la definición de este último ante el meta Joel Bernal (1-0).



El Aurinegro se puso arriba 2-0 a los 20’ PT, tras un centro de Jeyson Chura que acabó en un leve desvio en Fabio Vargas.



Ursino apuró el triunfo atigrado sobre 25’ PT, luego de su remate que pegó en el poste izquierdo e impactó en la espalda del guardameta Bernal (3-0).



Un error de la novel defensa oriental le costó el 4-0, tras una mala salida de Roberto Díez y el anticipo de Ursino que dejó el esférico servido para el disparo de Diego Wayar de media distancia (26’ PT).



El infortunio le pasó más factura al Refinero, cuando a los 35’ PT un desborde de Ramallo llevó a Ortega a conectar el balón con el pie izquierdo, empero Vargas, en su afán de despejar el peligro, terminó por batir su propio arco (5-0).



Al minuto de juego del complemento, la visita aprovechó un desconcierto de la zaga paceña y Miguel Villarroel batió a Guillermo Viscarra (5-1).



Una falta sobre Ursino se cobró como tiro penal, tras advertencia desde la sala VOR. Fue ahí que el Aurinegro llegó al 6-1 sobre 18’ ST, con la ejecución del tiro penal a cargo de Bruno Miranda.



Jhon García (45’ ST) puso el 6-2 definitivo, tras un pase de Villarroel y la definición del jugador verdolaga para volver a derrotar el arco atigrado defendido por Viscarra.