Bolívar espanta los fantasmas y gana el Torneo Clausura; ahora va por el cetro

Bolívar acabó con el suspenso anoche, luego de consagrarse como campeón del Torneo Clausura 2024 tras vencer 1-4 a Oriente Petrolero en Santa Cruz, por la fecha 29 del certamen en disputa y en la que el Tigre hizo sus deberes al ganar 8-0 a San Antonio, resultado que no afectó la definición de la corona.



Sin embargo, Bolívar jugará recién el domingo por el cetro nacional y el premio económico de un millón de dólares ante San Antonio (17:00), por la Gran Final del año que se disputará en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



Además, Bolívar se adjudicó el cupo Bolivia 2 a Copa Libertadores 2025 (grupos) y The Strongest se quedó con Bolivia 3 (fase 2).

Jornada decisiva

Fabio Gomes (8’ PT) inauguró la cuenta para Bolívar, abriendo las chances de ganar el certamen. Mientras, el Tigre la pasó mal porque San Antonio, que fue con equipo mixto, estuvo cerca de abrir el marcador.



En una ráfaga de emociones, el Tigre mandó un mensaje: no darse por vencido. Es así que Sebastián Guerrero (19’ PT), Gabriel Sotomayor (22’ PT), Jeyson Chura (43’ PT) y Joel Amoroso (47’ ST) pusieron suspenso y emoción a la definición del cetro con el triunfo parcial atigrado, aunque el resultado en Santa Cruz no acompañó en la etapa inicial.



La segunda parte cambió radicalmente con el tempranero empate de Oriente Petrolero, tras un grosero error del meta Rubén Cordano y el oportunismo de Gilbert Álvarez para el 1-1 (1’ ST).



El cuarto de hora del complemento tuvo un penal para San Antonio, aquel que fue errado por Pablo Meza, empero casi al instante Gomes aprovechó para anotar el 1-2 de la Academia (11’ ST).



Gomes (15’ ST) puso el 1-3 y comenzó a certificar la consagración de Bolívar, justo en el instante que Álvaro Quiroga marcó el 5-0 del Tigre sobre San Antonio.



Enrique Triverio (24’ ST) puso el 6-0 para el Tigre, pero la fiesta de Bolívar no se vio afectada, ya que Jhon Velásquez (28’ ST) hizo el 1-4 en Santa Cruz.



Marcelo Buezo (33’ ST) y Michael Ortega (36’ ST) redondearon la goleada atigrada 8-0 sobre San Antonio, pero Bolívar festejó en el estadio Tahuichi Aguilera tras un final con incidentes en las gradas.

Real Santa Cruz se despide con derrota

El club Real Santa Cruz, descendido fechas atrás, no tuvo la mejor despedida posible ante su afición, luego de perder 1-5 con Real Tomayapo en el estadio Realista, por la fecha 29 del Torneo Clausura.

Agustín Graneros (16’ PT, 10’ y 28’ ST), Layonel Figueroa (39’ PT) y Paul Arano (44’ ST) anotaron para la visita. Luis Miguel Ruano descontó para el anfitirón (37’ ST). Hoy se iniciará la fecha 30 con el duelo Royal Pari vs. GV San José (15:00).