Blooming va a Ecuador, el Tigre a Brasil y la “U” espera

Blooming y The Strongest, por Copa Libertadores, ya conocen a sus futuros rivales en la fase previa: El Nacional de Ecuador y Bahía de Brasil, en tanto que Universitario de Vinto, en Copa Sudamericana, debe esperar hasta mañana a su rival en la fase 1.



El panorama quedó parcialmente aclarado, pero al momento el retraso en la conclusión del fútbol profesional boliviano no pudo definir las plazas finales de Nacional Potosí, GV San José y Aurora, que hasta mañana acabarán por completar sus posiciones en la tabla acumulada.



El sorteo de fase de grupos de Copa Libertadores quedará definido en 2025, instancia en la que San Antonio y Bolívar aguardan.

A Ecuador y Brasil

La fase 1 de Copa Libertadores tendrá a Blooming ante el ecuatoriano El Nacional, siendo local primero en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, en tanto que todo se definirá en el estadio Atahualpa de Quito.



El ganador de este duelo se medirá en la fase 2 ante Barcelona de Guayaquil. El vencedor jugará en la fase 3 frente al ganador de Universidad Central de Venezuela vs. Corinthians.



Por la fase 2, The Strongest recibirá en La Paz a Bahía de Brasil, para luego ser visitante en el estado de Bahía. El ganador rivalizará en fase 3 con el vencedor de la llave Boston River (URU) vs. Ñublense (CHI).



Los horarios y fechas aún no fueron confirmados.

Copa Sudamericana

A partido único y en casa del primer sorteado. Así será la fase 1 de Copa Sudamericana, donde Universitario de Vinto espera por Bolivia 3.



El cupo Bolivia 3 está entre tres equipos: Nacional Potosí, GV San José y Aurora. El mismo se conocerá hasta que acabe la fecha 30 del Torneo Clausura mañana. Lo único confirmado es que este duelo tendrá lugar en el estadio Félix Capriles.



La otra llave será entre Bolivia 2 vs. Bolivia 4, que bajo la misma figura de la finalización del Torneo Clausura se irá configurando.