Royal Pari vence a GV San José y ya piensa en el indirecto

Royal Pari, que presentó un equipo alterno, se despidió ayer del Torneo Clausura con victoria 3-1 sobre GV San José en el estadio Tahuichi Aguilera, con la mente puesta en el duelo de ida del descenso indirecto ante CDT Real Oruro, a jugarse mañana desde las 15:00 en este mismo escenario.



Los goles fueron marcados por Fabricio Suárez (33’ PT), Schneider Peña (38’ PT) y José Jáquez (12’ ST). Roler Ferrufino (3’ ST) descontó para la visita.

Fecha 30

La jornada final tendrá su continuidad hoy con los siguientes duelos: San Antonio vs. Real Santa Cruz (15:00), Nacional Potosí vs. Universitario de Vinto (17:30), Blooming vs. The Strongest (19:00) y Bolívar vs. Guabirá (19:00).



Mañana completan: Always Ready vs. Aurora (15:00), Real Tomayapo vs. Oriente Petrolero (15:00) y Wilstermann vs. Independiente (17:30).