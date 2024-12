Thiago Ribeiro asegura que Royal Pari no abandonó la cancha

Frente a las acusaciones de abandono y que podría terminar en un drástico castigo a los implicados, el capitán de Royal Pari, Thiago Ribeiro, declaró que en ningún momento su equipo dejó el campo de juego por voluntad propia; al contrario, tenía la intención de continuar cuando el partido estaba 3-0 a favor de Totora Real Oruro en la definición por el ascenso-descenso indirecto de categoría.

"No hubo abandono, fuimos obligados a salir de la cancha por la falta de seguridad y por el mal manejo del arbitraje que existe en el fútbol boliviano", declaró Ribeiro, desde los vestuarios del escenario, tras conocerse que el equipo arbitral dio por concluido el compromiso, a falta de 11 minutos y con un penal en puertas.

Totora Real Oruro debía remontar el 0-4 que sufrió en Santa Cruz. Al final del primer tiempo, el elenco orureño había achicado la distancia con un 0-3, encarando el complemento con expectativa hasta que tuvo una chance de colocar el cuarto con un penal a los 79 minutos. Al final, no se ejecutó el disparo por la interrupción del entrenador David de La Torre, provocando los hechos bochornosos conocidos.

"Queremos seguir el partido, porque entendemos que nuestro arquero podía defender ese penal o ir a la tanda de penales, estábamos confiados en ganar. Pero no pudimos seguir por la inseguridad dentro de la cancha, ustedes vieron lo que pasó", mencionó Ribeiro, argumentando la falta de seguridad y el exceso que tuvo la Policía, rociando gases lacrimógenos.

De la Torre fue señalado como el incitador para que sus jugadores abandonen el campo de juego antes del lanzamiento penal, sobre este particular, Ribeiro sólo agregó que "el profe se enoja con la decisión del árbitro, ahí se arma todo, porque no había intención de abandonar en ningún momento, no se restaura el orden y por eso se termina el partido. Nos sentimos perjudicados, tratamos de hablar con el árbitro para reanudar el juego, pero no se pudo".

"Se dio terminado el partido y se arreglará con el tema jurídico", reconoció Ribeiro, en entrevista con el canal dueño de la transmisión de los partidos.