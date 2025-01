Barcelona y Liverpool van por el pase directo

Los clubes Barcelona y Liverpool se encuentran a una victoria de asegurar su pase directo a los octavos de final de la nueva Liga de Campeones.

Hoy (16:00 HB) el cuadro español, segundo de la tabla de posiciones con 15 puntos, enfrentará en Lisboa a Benfica, que necesita de un triunfo para tener chances de ingresar en la zona de clasificación directa o seguir en casillas de play-off.

En los enfrentamientos históricos, en nueve partidos, Barcelona venció tres, Benfica dos y se produjeron cuatro empates.

En los dos últimos choques, los lisboetas ganaron por 3-0 (2021-2022) con dos tantos de Darwin Núñez y otro de Rafa Silva en Da Luz y en Barcelona se produjo un empate sin goles. Fue en la fase de grupos.

Entre tanto, Liverpool, líder de la tabla de posiciones con 18 unidades, asegurará su pase a los octavos de final de la Champions si derrota a Lille Olympique Sporting Club (LOSC), cuando se enfrenten desde las 16:00 HB en Anfield.

La tarea, sin embargo, no será nada sencilla, porque Lille ingresa a esta séptima fecha ubicado en la última casilla de pase directo y quiere mantenerse ahí.

Los otros partidos de la jornada son: desde las 13:45 HB. Mónaco vs. Aston Villa y Atalanta vs. Sturm Graz.

Desde las 16:00 HB se enfrentarán Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen, Estrella Roja vs. PSV, Club Brujas vs. Juventus, Slovan Bratislava vs. Stuttgart y Bolonia vs. Dortmund.

La séptima jornada continuará mañana.