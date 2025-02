Ante la emergencia, la FBF y 18 clubes aprueban disputa de torneo de verano

La falta de un dictamen final en los casos Gabriel Montaño y Royal Pari, que aún se ventilan en el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) y el Tribunal Superior de Apelación (TSA), respectivamente, llevó a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y 18 clubes a dar su aprobación a la disputa de un torneo amistoso de verano, aquel que empezará el próximo fin de semana y tendrá a Bolivia como el único país de Sudamérica sin competencia oficial.

La iniciativa fue propuesta por la FBF y aceptada por los 16 clubes que jugaron en la División Profesional en 2024 y los dos ascendidos desde la Copa Simón Bolívar para este 2025. Este precedente abre la posibilidad de que el balompié nacional comience con este torneo amistoso, pero también abre la interrogante sobre el inicio del campeonato oficial y si se jugará con 15, 16 o 18 clubes.

Asimismo, la emergencia de jugar este torneo implica que los jugadores de la Selección nacional necesitan tener minutos de juego, ya que la Verde jugará las fechas 13 y 14 de las eliminatorias sudamericanas ante Perú (20 de marzo, 21:30 HB en Lima) y Uruguay (25 de marzo, 16:00 en El Alto).

Formato del certamen



El certamen tendrá una fase previa de llaves de eliminatorias que enfrentarán a los dos primeros de la Copa Simón Bolívar 2024 y a los últimos descendidos de la DivPro, en duelos de ida y vuelta.

El ganador del lance CDT Real Oruro vs ABB (ascendidos desde la Copa Simón Bolíbar) rivalizarán en la segunda fase ante Always Ready, según el esquema propuesto por la Dirección de Competiciones de la FBF.

La llave entre los descendidos Royal Pari vs Real Santa Cruz tendrá al vencedor como rival de Blooming, en la segunda fase.

A partir de la segunda fase quedarán 16 clubes en competencia y se jugará también bajo el formato de eliminatoria a partidos de ida y vuelta.

Las llaves son las siguientes: Bolívar vs GV San José, San Antonio vs Aurora, Independiente vs Nacional Potosí, Universitario de Vinto vs The Strongest, Oriente Petrolero vs Guabirá, Always Ready vs Ganador CDT Real Oruro/ABB, Wilstermann vs Real Tomayapo y Blooming vs Ganador Real Santa Cruz/Royal Pari.

Cabe resaltar que los dirigentes acordaron en la reunión que el formato de competencia será libre, donde no se exigirá la inclusión forzosa de un jugador sub-20 y otro sub-23, tal como sucedió en los torneos oficiales 2024 y que generó más de un dolor de cabeza al balompié nacional el pasado año.

Al momento, esta obligatoriedad se mantendrá para el certamen oficial.

Según el cronograma propuesto por la FBF, el torneo amistoso sufrirá un corte durante las fechas elininatorias y será retomado una vez que acaben ambos compromisos.

El campeón recibirá un trofeo y medallas, además de una compensación económica, pero no se otorgará título nacional válido.

La FBF, según trascendió, también correrá con gastos logísticos para solventar este campeonato amistoso.