Aurora inicia su lucha por superar las -33 unidades

Hoy (17:15) Aurora, cuando reciba a Oriente Petrolero en el estadio Félix Capriles por la primera fecha de la Liga, iniciará su lucha por salir del fondo de la tabla de posiciones, en la que arrancará con -33 puntos por el fallo del caso del jugador Montaño.

El Equipo del Pueblo fue sancionado por el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) con la resta de 33 unidades en la tabla del torneo todos contra todos, ubicándolo en la casilla del descenso directo.

Este fallo, sumado a la crisis dirigencial por la suspensión de parte de la dirigencia, generó que antes del inicio del campeonato, el Equipo del Pueblo sufrió la salida de algunos jugadores como Oswaldo Blanco y Yesit Martínez, quienes buscaron otro club antes del cierre del periodo de habilitaciones.

Entradas



Para este encuentro la dirigencia celeste determinó la siguiente escala de precios: Preferencia s 50, general Bs 30 y curva Bs 20.

Otros partidos



La primera fecha de la Liga se completará hoy con los partidos entre GV San José vs Real Tomayapo (15:00) y Blooming vs The Strongest (19:30).