San Antonio salva un punto con gol de Blanco en el último minuto

San Antonio de Bulo Bulo no pudo sumar de a tres, empató ayer en el último minuto con Guabirá (1-1), en partido jugado en el estadio Félix Capriles, por la fecha 10 del torneo “todos contra todos”.



El punto conseguido por ambos no sirvió de mucho porque los mantiene en el medio de la tabla de posiciones. San Antonio con 10 unidades y el “azucarero” con 11.



Si bien el cuadro local tuvo la iniciativa en los primeros minutos, pero el cuadro montereño también apostó por el contragolpe, llegó a los 12’ por intermedio de Peredo, que sólo remata a las manos de Saracho quien en dos instancias salvó la portería del cuadro valluno.



John Jairo Cuéllar, el otro meta, también respondió bastante bien tras un remate de Julio Herrera



Fue un primer tiempo bastante movido, con San Antonio con el protagonismo en la cancha, pero le faltó pegada. El colombiano Blanco no estuvo en buena jornada.



En el segundo tiempo, las incidencias fueron similares, Guabirá buscó el gol mediante el contragolpe, mientras San Antonio apretaba en el campo de juego.



A los 51´, Moisés Villarroel perdió la chance de anotar, llegó solo y remató bastante desviado. Replicó el local, Gustavo Mendoza llegó con peligro, su remate fue desviado por el golero Cuéllar. Pero, inmediatamente después se produjo la apertura del marcador, Ronaldo Sánchez anotó el gol tras definir de buena manera ante la salida de Saracho; en primera instancia fue invalidada la jugada, pero fue el VAR el que hizo el trazado de líneas y corrigió la decisión del árbitro. Y, a los 53’ fue convalidado el gol de Guabirá, no hubo off side. San Antonio no encontraba el camino al gol, los centros no llegan a destino y sus jugadores comenzaron a ponerse nerviosos.



Ya el partido ingresaba en el minuto final, un remate del paraguayo Mario Otazú pegó en la mano de Carlos Añez y el árbitro pitó penal. A los 90, Blanco anotó de penal.



San Antonio: Rodrigo Saracho; Widen Saucedo (Rodrigo Vargas), Luis René Barboza, Alonso Sánchez, Jorge Flores (Adriel Fernández); Julio Herrera, Sebastián Viveros (Junior Sánchez), Kevin Mérida, Juan Carlos Montenegro (Mario Otazú); Osvaldo Blanco, Gustavo Mendoza.DT: Pedro de Pablo



Guabirá: Jhon Jairo Cuéllar; Carlos Añez, Gustavo Olguín, Milciades Portillo, Juan Carlos Parada; Gustavo Peredo (Paul Arano), Cristian Barco, Luis José Vargas, Oscar Saucedo; Yuto Baigorria (Miguel Villarroel), Ronaldo Sánchez (Lucas Casavieja). DT: Alberto Illanes Arbitro: Guildo Quenta