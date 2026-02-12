Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje

Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos Pino, encargado de logística, y Maximiliano Alonso, preparador físico, de la Selección Nacional para confirmar los últimos detalles para la preparación con miras al repechaje mundialista.

La Verde tiene previsto viajar el 15 de marzo rumbo a Monterrey para habituarse al ambiente, clima y a la cancha donde se jugará el partido ante Surinam (26), clave para clasificar al Mundial de 2026 que se debe sellar el 31 de ese mismo mes, ante Irak.

El complejo de los Rayados de Monterrey podría ser el cuartel general de la Verde, que también quiere pactar algún amistoso ante este equipo o frente al Tigres.

“Estamos abocados a lo que será nuestra permanencia allá, en la búsqueda de campos deportivos, hotel, seguridad. Vamos a jugar en un campo híbrido por lo que tenemos que buscar las condiciones similares a lo que será el primer y segundo partido, Dios mediante”, afirmó antes de partir el seleccionador nacional.

Explicó que estarán en Monterrey, el jueves, viernes y sábado, cuando por la noche retornarán al país.

Por otro lado, informó que se envió cartas a los clubes donde militan jugadores bolivianos en el exterior, para contar con ellos el mayor tiempo posible, además se tiene una lista base de jugadores que se completará con quienes destaquen en el torneo boliviano y muestren buenas condiciones, por lo que en los primeros días de marzo se dará a conocer esta nómina.

“La gran mayoría saldrá de ese grupo que meritoriamente se ganó un lugar en las eliminatorias”, dijo Villegas a propósito.

Luis Haquín, el capitán de la Selección, realizó una gestión personal para ser liberado con mayor antelación.

Villegas también se refirió, una vez más, a Marcelo Martins, de quien volvió a reiterar que “la puerta está abierta para todos, los tiempos son cortos, ojalá que se pueda dar, hablamos de un buen jugador, de quien si está en condiciones óptimas puede ser importante, de no ser así lo lamentaremos”.

Respecto al atacante argentino Brian Guille, quien juega en Argentina y habría expresado su disponibilidad de naturalizarse boliviano por un parentesco familiar, señaló que ve un poco difícil su convocatoria. “Se comunicaron con él, se ve esa posibilidad que tenga la ascendencia, pero calculo que no será pronto”, dijo.

Jugoso premio

Por otro lado, ayer se confirmó que en la última reunión que sostuvo en La Paz el seleccionador Óscar Villegas con el comité ejecutivo de la FBF, se definió que jugadores y cuerpo técnico tendrán un premio especial por clasificar al Mundial 2026.

La FIFA otorgará 10.500.000 dólares a cada selección por clasificarse al Mundial 2026 y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió que los integrantes de la Selección Nacional si se clasifican al Mundial recibirán también un premio del 15% del monto previsto, aproximadamente 1.575.000 dólares.