Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 12/02/2026 a las 8h40
ESCUCHA LA NOTICIA

Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos Pino, encargado de logística, y Maximiliano Alonso, preparador físico, de la Selección Nacional para confirmar los últimos detalles para la preparación con miras al repechaje mundialista.

La Verde tiene previsto viajar el 15 de marzo rumbo a Monterrey para habituarse al ambiente, clima y a la cancha donde se jugará el partido ante Surinam (26), clave para clasificar al Mundial de 2026 que se debe sellar el 31 de ese mismo mes, ante Irak. 

El complejo de los Rayados de Monterrey podría ser el cuartel general de la Verde, que también quiere pactar algún amistoso ante este equipo o frente al Tigres.

“Estamos abocados a lo que será nuestra permanencia allá, en la búsqueda de campos deportivos, hotel, seguridad. Vamos a jugar en un campo híbrido por lo que tenemos que buscar las condiciones similares a lo que será el primer y segundo partido, Dios mediante”, afirmó antes de partir el seleccionador nacional.

Explicó que estarán en Monterrey, el jueves, viernes y sábado, cuando por la noche retornarán al país.

Por otro lado, informó que se envió cartas a los clubes donde militan jugadores bolivianos en el exterior, para contar con ellos el mayor tiempo posible, además se tiene una lista base de jugadores que se completará con quienes destaquen en el torneo boliviano y muestren buenas condiciones, por lo que en los primeros días de marzo se dará a conocer esta nómina.

“La gran mayoría saldrá de ese grupo que meritoriamente se ganó un lugar en las eliminatorias”, dijo Villegas a propósito. 

Luis Haquín, el capitán de la Selección, realizó una gestión personal para ser liberado con mayor antelación.

Villegas también se refirió, una vez más, a Marcelo Martins, de quien volvió a reiterar que “la puerta está abierta para todos, los tiempos son cortos, ojalá que se pueda dar, hablamos de un buen jugador, de quien si está en condiciones óptimas puede ser importante, de no ser así lo lamentaremos”.

Respecto al atacante argentino Brian Guille, quien juega en Argentina y habría expresado su disponibilidad de naturalizarse boliviano por un parentesco familiar, señaló que ve un poco difícil su convocatoria. “Se comunicaron con él, se ve esa posibilidad que tenga la ascendencia, pero calculo que no será pronto”, dijo.

Jugoso premio

Por otro lado, ayer se confirmó que en la última reunión que sostuvo en La Paz el seleccionador Óscar Villegas con el comité ejecutivo de la FBF, se definió que jugadores y cuerpo técnico tendrán un premio especial por clasificar al Mundial 2026.

La FIFA otorgará 10.500.000 dólares a cada selección por clasificarse al Mundial 2026 y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió que los integrantes de la Selección Nacional si se clasifican al Mundial recibirán también un premio del 15% del monto previsto, aproximadamente 1.575.000 dólares.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña
4
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
5
TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados

Lo más compartido

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
4
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
5
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro

Más en Fútbol

12/02/2026
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que algunos otros procesos, como el de...
Ver más
11/02/2026
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que tuvo la posibilidad de empatar, pero...
Ver más
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un recurso de Amparo Constitucional en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (...
Ver más
11/02/2026
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
A través de sus historias en la red social Instagram, Marcelo Martins dejó un mensaje que acrecienta las posibilidades de que vuelva al fútbol profesional con el principal objetivo de ser convocado a...
Ver más
10/02/2026
"Todo listo con el corazón del goleador": Martins pasa pruebas físicas ¿antes de viajar a Bolivia?
Se conoció mediante una carta que la FIFA y Conmebol alertan a la FBF que, si Wilstermann insiste en ir a la justicia ordinaria para evitar el descenso, podría causar sanciones graves, incluso la...
Ver más
10/02/2026
FIFA y Conmebol: la FBF será suspendida si Wilstermann insiste en no descender por la vía ordinaria
El Tigre buscará dar un zarpazo esta noche, sumar al menos un punto o ganar en el estadio Pueblo Nuevo ante Deportivo Táchira, a partir de las 20:30, y de esta manera clasificarse a la siguiente...
Ver más
10/02/2026
The Strongest busca avanzar de fase en la Libertadores ante Táchira
En Portada
12/02/2026 País
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica de defensa auspiciada por Estados...
vista
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
vista
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
vista
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
vista
12/02/2026 País
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
vista
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
vista
Actualidad
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama, participó en Washington de una cumbre estratégica...
Ver más
12/02/2026 País
En EEUU, el jefe de las FFAA de Bolivia participa en cumbre militar estratégica
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron...
Ver más
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading...
Ver más
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12...
Ver más
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
Deportes
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl