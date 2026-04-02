TSE sancionará a NPG y reconfirma que no habrá segunda vuelta en La Paz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que, pese a la apelación presentada por el candidato a gobernador de Nueva Generación Patriótica (NGP), René Yahuasi, no habrá segunda vuelta en La Paz y anunció una sanción para este partido político.



“Nosotros vamos a dar la sanción que amerita la norma a esta organización política y lo vamos a hacer de manera pública. No vamos a permitir más estas situaciones”, afirmó Ávila este jueves en contacto con radio Fides.



Las declaraciones las hizo un contexto en el que NPG pidió declinar su participación en la segunda vuelta por la Gobernación en La Paz ante el TSE. Después de un análisis en sala plena, la entidad decidió dar curso a la solicitud y descartar una segunda vuelta. Luego, Yahuasi anunció una apelación a esta decisión.



“Es que la ley no permite eso, no permite revocación”, precisó el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, adelantó que la sanción se definirá mediante una votación en sala plena.



Entre tanto, mediante un comunicado emitido el miércoles, Yahuasi convocó a los sectores sociales, militancia, organizaciones y las representaciones de las 20 provincias a concentrarse en el TSE a las 07:00, “en defensa de la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo”.



En una conferencia de prensa, el candadito por Alianza Patria Sol a la gobernación paceña, Luis Revilla, lamentó la “situación bochornosa y vergonzosa por la que hace pasar el señor Yahuasi y su organización política” y definió a esta candidatura como “improvisada”.



“Nosotros vamos a esperar las decisiones oficiales y definitivas del Tribunal Electoral para que podamos analizarlas y pronunciarnos porque además es una situación sui generis”, aseveró Revilla, quien adelantó que seguirá con sus visitas a diferentes zonas del departamento paceño.



En las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, Alianza Patria Sol obtuvo el 20,02% del apoyo electoral, seguido de NGP, que logró el 9,18% de los votos.