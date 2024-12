Nosiglia está a tres carreras de ser leyenda del rally Dakar

El piloto nacional Daniel Nosiglia Jagger será el único representante boliviano en el rally Dakar Arabia Saudí 2025, que se correrá del 3 al 17 de enero de 2025. Será su séptima presencia y espera completar tres más para volverse “leyenda”.

Amaury Sport Organisation (ASO) premia, con la denominación de leyenda, a los pilotos que llegan a cumplir una década compitiendo en la competencia más extrema del mundo. Corrió en las ediciones 2017 (puesto 24), 2018 (13), 2019 (11), 2020 (no acabó), 2022 (17) y 2023 (no finalizó). En 2028 puede ir al salón de la fama, aunque no confirmó si estará en futuras ediciones.

“En el Dakar 2023, yo le dije a mi papá (Walter Nosiglia) que no iba a correr más, pero ahora estamos en el séptimo Dakar y a tres de ser piloto leyenda. Al poder hacerlo, se lo categoriza de otra manera. Si bien la categoría no es distinta, te hacen un sello especial y dan un tratamiento especial de la organización”, manifestó Nosiglia.

Para esta edición, Daniel competirá en 2025 nuevamente con la escudería española Rieju, con la que ya compitió antes, pero en la venidera edición del rally Dakar será el piloto principal de la escudería.

El piloto entrenó hace 15 días en España, donde pudo probar la moto que usará en la competencia y visitó la fábrica de Rieju.

Realizó también un entrenamiento de navegación en Chile y volverá hoy a este país para prepararse junto a otros competidores. Regresará a Bolivia el 24 de diciembre y viajará a Arabia Saudí el 29 de este mes.