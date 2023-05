San Simón recupera posiciones en el Torneo 2023 de la Libobásquet

El quinteto valluno de San Simón, único representante de Cochabamba en el Torneo 2023 de la Libobásquet, levantó cabeza luego de cuatro derrotas consecutivas, tras su reciente victoria 86-82 sobre Leones de Potosí.

El elenco de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) sacó un triunfo de la galera, ya que el Lila de la Villa Imperial pudo llevarse la victoria desde Cochabamba.

Con este triunfo, la “U” suma 10 puntos al cabo de siete partidos (tres victorias y cuatro caídas) y ocupa el octavo lugar de la tabla general, mientras Leones marcha en la última posición (10) con 8 unidades (un triunfo y seis derrotas).

Al cabo de la jornada 7 e inicio de la 8, el Torneo 2023 de la Libobásquet tiene a Pichincha de Potosí, vigente campeón, como el líder con 14 puntos, luego de anotarse las victorias sobre Universitario de Sucre (88-80, jornada 7), en casa, además en la visita ante Básquetbol La Paz por 110-117 (fecha 8).

Su escolta es CAN de Oruro, que al momento suma 12 unidades y llega de ganar en la séptima fecha como anfitrión a Básquetbol La Paz (fecha 7) por 98-79.

CARL A-Z se repuso en Oruro y venció 87-80 a Nacional Potosí, sumando ahora 10 puntos y quedando en séptima casilla. El Ranchoguitarra tiene 11 unidades y va tercero.

Por último, Calero subió al puesto 5 con 11 puntos, tras imponerse en Potosí al orureño Saracho 66-58.

La fecha 8 tendrá hoy los partidos Leones vs. CARL A-Z (19:00) y CAN vs Saracho (20:30). El martes 9 de mayo completan Universitario de Sucre vs. San Simón (19:00) y Nacional Potosí vs. Calero (20:30).