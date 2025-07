Gran Prix de Perú: David Ninavia ahora busca el oro en los 5.000 metros

Después de una destacada participación en el Campeonato Sudamericano de atletismo que se realizó el fin de semana en Cochabamba, el atleta boliviano David Ninavia competirá hoy en el Grand Prix Sudamericano, denominado Pedro Gálvez, cuyas pruebas se desarrollarán en el Estadio Atlético Videna, en Lima, Perú.

El fondista entre el sábado y domingo logró dos medallas de oro, una en las pruebas de 1.500 y la otra en 3.000 metros planos, en el Grand Prix que se realizó en el país, con la participación de atletas de Brasil, Perú, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina y Bolivia.

“Agradecido con quienes me apoyan, a los cochabambinos que siempre me reciben de la mejor manera cuando vengo a entrenar. Ahora me toca competir en Perú, dejaré mi mejor esfuerzo para lograr el objetivo que me tracé”, dijo.

El representante nacional participará en la prueba de cinco mil metros planos, pero no será el único boliviano que representará al país, también estará Ángela Castro, quien competirá en la prueba de 10 kilómetros marcha.

Después del campeonato en Perú, Ninavia explicó que se concentrará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en el que logró la única medalla de oro en Colombia. Además de él, son 54 deportistas bolivianos quienes competirán.

Grand Prix

El domingo el equipo boliviano totalizó 14 medallas en el Grand Prix Sudamericano “Julia Iriarte”. Las pruebas se realizaron en la Pista de Atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, en la oportunidad compitieron 120 atletas de distintos países, además de los locales.

Sumaron medallas de oro los atletas nacionales Lilian Mateo y David Ninavia en la carrera de tres mil metros planos; Cecilia Gómez en los 800 metros planos y Eynar Arancibia en lanzamiento de jabalina. El sábado, en el Grand Prix “Mario Paz” los dos primeros también sumaron la dorada en 1.500 metros planos.

El domingo Mateo registró un tiempo de 10 minutos, 29 segundos y 17 centésimas. Mientras que Ninavia cronometró 8’31”14. En tanto que Guadalupe Tórrez sumó dos medallas de plata en 100 metros planos. Mientras que Leticia Arispe y Daniel Vaca se colgaron las preseas de bronce en 200 metros planos y Salto Largo.

Los atletas más veloces del Grand Prix fueron la brasileña Ana de Jesús, quien se colgó la medalla de oro en 100 y 200 metros planos. En varones dominó el atleta peruano Aarón Sáenz en 100 metros planos y el paraguayo César Almirón en 200 metros planos.