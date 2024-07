Torneo 2024 de la Libobásquet tiene definidos los play-off

La fase regular del Torneo 2024 de la Libobáquet llegó a su fin, luego de 18 jornadas que dieron lugar a la conformación de los play-off entre los ocho mejores.

Las llaves de play-off tendrán los siguientes partidos: Nacional Potosí (primero) vs Kinwa (octavo), Tarija Básquetbol(segundo) vs CARL A-Z (séptimo), Pichincha (tercero) vs Universitario de Sucre (sexto) y Leones (cuarto) vs CAN (quinto).

Las llaves se jugarán a partir del martes 16 de julio, ya que habrá un receso por el duelo de Bolivia ante Ecuador, este miércoles 10 de julio en Tarija, por los preclasificatorios al Mundial Catar 2027.

Se jugarán al mejor de tres cotejos. Los equipos peor ubicados inician de local.