Aymara Aquize competirá en la Marathon Pour Tous de Francia

Con disciplina y perseverancia, la atleta Aymara Aquize logró ganarse un cupo para representar a Bolivia en el Marathon Pour Tous, que se llevará adelante la noche del 10 de agosto (15:00 HB), recorriendo la misma ruta del maratón de los Juegos Olímpicos París 2024.

Aquize se sumará a la experiencia inolvidable de correr un maratón por las mismas calles y avenidas, sitios históricos y atractivos turísticos de París, por los cuales pasarán los corredores elites varones en horas de la mañana del 10 de agosto.

Esta carrera para amateurs estará bajo la organización de los Juegos Olímpicos París 2024, sin ningún costo de inscripción, pero dispuso sus reglas para ganarse los dorsales. Aquize eligió, hace dos años, hacer los retos mensuales deportivos con la aplicación que dispuso el comité organizador. Cada cierto tiempo, entre los participantes, que alcanzaban a 150 mil registrados, se sorteaban cupos.

“Este año pensé que no iba a llegar mi dorsal, pese a que hice los retos y a finales de abril me llegó el correo. Me leí el correo hasta cinco veces para saber que no estaba soñando, que me había ganado mi dorsal para Paris 2024”, comentó Aquize, de 32 años, quien se encuentra en Madrid entrenándose y que se trasladará a Paris los primeros días de agosto.

La hoja de vida de Aquize está marcada por el atletismo, comenzó con distancias de semi fondo hasta consolidarse como corredora de distancias largas y en particular desafiar a la naturaleza en las pruebas de trail y skyrunning. Fue ganadora de la 30K en la Ultra Machu Picchu, entre sus logros en terreno montañoso, llegando a formar parte del seleccionado de Bolivia.

“Todos los días entreno. Mi día de descanso implica un trote de ocho kilómetros a ritmo tranquilo, el resto de la semana, cuando entreno a tope, hago dos entrenamientos mañana y tarde, con gimnasio”, explicó Aquize, que con la carrera cada vez más próxima hace un turno todos los días y tres veces a la semana incluye una sesión extra. Cada entrenamiento consta de dos horas.

La fondista nutrió su preparación con el asesoramiento de las atletas Helen Baltazar y Nelbi Sánchez y los entrenadores Ariel Quispe y el cusqueño Policarpio Vargas. También recibió ayuda de la Agencia El Primer Deporte, que busca recaudar fondos, a través de carreras trail, para que los atletas puedan cubrir sus gastos de transporte y alimentación en competencias internacionales.

Durante estos días, realiza sus sesiones por carretera en Madrid, las efectúa bajo una temperatura de 37 grados. “Una de mis características es la adaptación, eso es muy bueno para el deporte. Aquí es verano, tengo muchas horas de luz y tengo que priorizar el descanso”, dijo en entrevista con APG Noticias.

Gracias a las amistades que hizo en el deporte y en el trabajo, Aquize tiene el alojamiento cubierto en París, desde donde sus amigos y familiares podrán seguir en vivo su participación a través de la plataforma de la organización.