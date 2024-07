La foto viral del surfista Gabriel Medina en los Juegos Olímpicos 2024

Durante la primera semana de los Juegos Olímpicos 2024, una imagen memorable del surfista Gabriel Medina se volvió viral. Medina celebró una casi perfecta sesión de surf en la playa saltando de su tabla, dejando una instantánea que capturó la atención de muchos.

Gabriel Medina, el surfista brasileño, se enfrentó al japonés Kanoa Igarashi, quien lo había vencido en los Juegos Olímpicos de Tokio. En esta ocasión, Medina buscaba un resultado diferente y lo logró al obtener una ola casi perfecta con una puntuación de 9.90 sobre 10 en la tercera jornada de la competencia en Tahití. Esta ola se convirtió en la más alta puntuada en la historia de los Juegos Olímpicos.

Momento después se produjo otro momento de perfección, Medina saltó de su tabla, levanto el dedo y su tabla voló paralela a él mientras el fotógrafo Jérôme Brouillet tomaba la instantánea

"No fue difícil hacer la foto. Se trataba más bien de anticipar el momento y saber dónde arrancará Gabriel la ola", comentó.

El fotógrafo Brouillet agregó: "Estaba mirando mi teléfono durante el descanso de seis minutos después de tomar la foto y noté muchas notificaciones en las redes sociales. ESPN había compartido la imagen y pensé: 'Genial'. Es una toma bonita y a mucha gente le encanta. No es realmente una fotografía de surf, así que capta la atención de más gente".

Cuando Medina publicó la foto en su cuenta de Instagram, recibió más de 2.4 millones de me gusta y muchos elogios. Entre los comentarios, Igarashi escribió: "Rayos, no nos dejó ni una jajajaja (riéndome para no llorar)".

Aunque Medina avanzó un paso más hacia su objetivo de obtener una medalla olímpica, expresó que los jueces podrían haber sido más generosos con su puntuación. "Sentí que era un 10", dijo el tricampeón mundial de la WSL después de su ronda. "He hecho algunos 10 antes y me dije: 'Seguro que es un 10'. La ola era tan perfecta".

Si bien la actuación en el agua puede que no haya recibido un 10 perfecto, la fotografía sí logró capturar una imagen de perfección.