La sorpresiva propuesta que recibió el garrochista francés que fue tendencia por un insólito accidente en los Juegos Olímpicos

El atleta francés Anthony Ammirati vivió un incidente inesperado durante su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Mientras intentaba superar la marca de 5.70 metros en salto con pértiga, tuvo un desafortunado accidente que captó la atención del público.

A pesar de su prometedora carrera y elevación, derribó la barra con un contacto involuntario en la zona genital. Este incidente llevó a un aumento masivo de más de 150,000 seguidores en su cuenta de Instagram en pocos días, con numerosos comentarios y memes humorísticos sobre el evento.

La notoriedad repentina de Ammirati atrajo también el interés de la plataforma CamSoda, conocida por contenido adulto, que ofreció 250,000 euros por una aparición desnuda del atleta en su sitio web.

El presidente de la empresa, Daryn Parker, expresó su interés en destacar el talento del atleta: “Si fuera por mí, te premiaría por lo que todos los demás vieron: tu talento debajo del cinturón. Como amante de las actividades centradas en la entrepierna, me encantaría ofrecerte hasta 250.000 dólares a cambio de un espectáculo de webcam de 60 minutos en el que muestres, menos la viga, por supuesto”.

A pesar de estas ofertas inusuales, Ammirati reafirmó su enfoque en su carrera deportiva y profesionalismo. En declaraciones a la prensa, recalcó su decepción por el incidente durante la competición y su compromiso con mejorar técnicamente. Reconoció el debate interno generado por la oferta económica, indicando que consideraría cuidadosamente sus opciones futuras.

