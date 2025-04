La Alcaldía se suma a la denuncia contra dirigente de K’ara K’ara y 11 personas más

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC) informó su adhesión a la denuncia presentada por el Comité Cívico contra un dirigente y otras 11 personas por el bloqueo al ingreso del relleno sanitario de K’ara K’ara, acción que ha generado un grave perjuicio para la ciudad y atenta contra la salud pública.

“El día de ayer, el sector movilizado no se presentó a la reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra que no quieren dialogar (…) Este bloqueo tiene móviles políticos y detrás de esto no sólo está el señor Ever Rojas, sino también Juan Flores, Lidia Cruz, Juan Ibáñez, Daniel Guarachi y Renato Colque, quienes forman parte del comité político del MAS (evista) en K’ara K’ara”, manifestó el director de Comunicación e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri.

La autoridad reiteró que el bloqueo al ingreso al relleno sanitario no responde a una protesta social legítima, sino a intereses políticos que afectan directamente a la población. En este contexto, el municipio formalizó su adhesión a la denuncia ya interpuesta por el Comité Cívico, respaldando las acciones legales contra los responsables. “Presentaremos pruebas de este y de los anteriores bloqueos para que estas personas sean procesadas por el delito de atentado a la salud pública”, afirmó Ayaviri.

Asimismo, instó a la Policía Boliviana y a la Fiscalía a tomar las medidas necesarias para que los denunciados comparezcan ante la justicia y se garantice el libre acceso al relleno sanitario. “Este tema se resolverá a través de la ley y de los mecanismos correspondientes”, concluyó.