Coleccionista Guillermo Asín lleva el fútbol tatuado en la piel

Guillermo Asín, fanático del fútbol, cuenta con una de las colecciones deportivas más amplias y significativas del país,ya que cuenta con un catálogo de al menos 800 camisetas y muchos artículos relacionados al balompié, tesoros invaluables que tienen una marca indeleble en su piel y corazón. Es una pasiónque la califica indescriptible.

Entre sus joyas más preciadas está una camiseta auténtica de época de Pelé en Santos, usada en partido y autografiada. Cuenta con un sello de autenticidad avalado por una empresa española dedicada al deporte.

“Todo comenzó cuando era muy pequeño con mi colección de Wilstermann que es la más importante. Una de las más destacadas es la de (Julio César) Baldivieso, la número ‘10’ de la marca Adidas, que es poco usual que hoy un equipo vista esta marca. Incluso el número está hecho en felpa”, comenzó el relato Guillermo, quien volvió atrás en el tiempo a rememorar la historia de cada una de sus camisetas.

Si bien la colección del Rojo es la más numerosa entre sus posesiones (200 en total), hay una historia que resalta sobre la otras que comparte.

Guillermo tiene predilección por tres de esas casacas significativas: la firmada por Jairzinho de 1981 (enmarcada), la alternativa del título del año 2000 en Trinidad y la de 2018 en el campeonato logrado en Sucre.

La segunda tiene una historia particular, ya que en el año 2013 conoció a su hoy esposa Ariana Torrico, a quien invitó a salir. Al no contar con el dinero para la cita, Guillermo decidió vender la mencionada casaca por 500 bolivianos.

“Justo salió la polera negra de Otoniel Novillo ese año (2013). Dije que iba a vender la antigua (año 2000, usada en juego), me compraría la nueva y me sobraría para la cena. A los días me arrepentí, la busqué y recién la recuperé en 2018”, contó Guillermo.

El coleccionista también posee una colección especial de Real Madrid, Boca Juniors, además de las selecciones campeonas del mundo de 1982 a 2022.

La camiseta más importante

Cada polera tiene su importancia y cuidado respectivo. Pero entre todas las prendas que son suyas, una del club Santos de Brasil brilla a lo lejos, enmarcada en su sala junto a tres fotografías de ‘O Rei’ Pelé. Sí, es una casaca original de época, usada en un partido oficial y firmada por Edson Arantes Do Nascimento. Está certificada junto a otra de Manchester United firmada por Cristiano Ronaldo.

“La (polera) más importante es esta, firmada por Pelé. La persona que la tenía estaba en Santa Cruz. La polera era de su exmarido, que falleció, entonces no le daban la importancia que se merecía. No lo dudé, me fui a Santa Cruz y la compré”, contó.

La polera nunca se lavó por el miedo a que la firma se desvanezca y la tela sufra daños. Antes de enmarcarla, Guillermo decidió usarla para una sesión de fotos en el convento de Santiváñez y lucirla en sus redes sociales.