Aldana Rojas, una de las promesas de la natación que se hace realidad

Aldana Rojas, de 16 años de edad, poco a poco pasó de ser una promesa a una realidad de la natación cochabambina y nacional, al conquistar más de 30 medallas de oro esta temporada. Además, impuso dos nuevos récords nacionales, sin contar que ya tiene en su historial cuatro preseas internacionales.

Aldana, que empezó a competir a los 13 años, tiene como primer objetivo hacer una buena representación en la Copa Pacífico, que se disputará del 7 al 10 de noviembre, en Santa Cruz.

“Mi objetivo inmediato es para la Copa Pacífico, quiero lograr una buena marca y una medalla internacional. Mientras que mi meta a largo plazo es poder clasificar a unos Juegos Olímpicos”, dijo Rojas en entrevista con Los Tiempos.

Junto con su entrenador Jaffet Guisbert, empezaron a trabajar en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 y esperan lograr los tiempos necesarios para conseguirlo.

Guisbert contó que, en la Copa Pacífico, evento al que clasificó con varias marcas A, esperan obtener preseas en las pruebas de espalda, además de los 400 y 100 libre.

Después de este evento, se concentrarán en lograr las marcas mínimas para los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

“Otro de los objetivos que tenemos, a corto plazo, es lograr las marcas mínimas para los Panamericanos que se realizarán en Paraguay el próximo año. Buscaremos esas marcas en el Campeonato de Fuerza Libre en febrero”, dijo Guisbert.

Rojas contó que empezó “a nadar a los cuatro años y desde los 13 comencé a competir. A esa edad me empezó a gustar mucho más. Ahora cuando voy a entrenar es uno de mis momentos más bonitos del día”.

La deportista es consciente que sólo el entrenamiento disciplinado la llevará a conquistar sus objetivos. Por ello, dedica todo el tiempo libre fuera de sus estudios a la natación.

“Mi entrenamiento inicia de 6 a 7 de la mañana. Después de mediodía vuelvo a la piscina y también trabajo en el tema físico. Dejo muchas cosas, muchos planes con amigos, todo para poder entrenar”, aseguró.

Pero más allá de su disciplina, que también fue destacada por su entrenador, es una deportista que ama y disfruta lo que hace. Por eso, aconseja a las personas que quieren incursionar en el mundo del deporte de alto rendimiento a que “no se rindan, que la clave es la constancia y la disciplina, pero por sobre todo el amor a lo que haces, porque, si no tienes ese amor, no te va a gustar y no llegarás lejos”.

Rojas especialista en espalda -pese a que reconoce que se le complica un poco más- nada absolutamente todas las pruebas desde las de velocidad hasta las de semifondo y fondo en el estilo libre. Un claro ejemplo es que en el último nacional ganó los 100 y 800 libre.

Entre sus mayores logros están las medallas internacionales que conquistó. La primera, de plata, la obtuvo en la Copa Pacífico de 2022, en los 100 espalda.

Este año se colgó tres medallas en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024. Las de plata fueron en las postas 4x100 libre y 4x100 combinado. La de bronce fue en 4x100 combinado mixto.

Rojas dijo que entre sus mayores conquistas está clasificarse al Mundial Junior en 2022 y al Sudamericano en Buenos Aires el 2023.

La cochabambina, además, es dueña de dos récords de piscina corta. En los 200 espalda absoluto con un tiempo de 2’22”68 y en los 50 espalda Juvenil B con 30”78.