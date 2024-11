Meneses: “La falta de apoyo me obliga a dejar de competir por Bolivia”

La raquetbolista cruceña campeona mundial juvenil Micaela Meneses, a través de sus redes sociales anunció que, tras ser excluida de las becas “Sueño Bicentenario” entregadas por el Ministerio de Salud y Deportes, tomo la decisión de dejar de representar a Bolivia.

“Quisiera expresar mi profundo asombro y decepción al ver que no he sido incluida en la lista de beneficiarios”, inicia en su comunicado Meneses, para después explicar que “durante años he solicitado apoyo para continuar representando a nuestro país, siempre con la esperanza de que mi compromiso y resultados fueran reconocidos. No obstante, ver que una vez más no se me considera en esta nueva iniciativa de apoyo resulta sumamente doloroso, y que una vez más el Viceministerio de Deportes no valore mi trayectoria deportiva y los logros obtenidos para Bolivia”.

La deportista señaló que esta exclusión le hace “cuestionar seriamente mi continuidad para jugar a nivel competitivo e internacional representando a Bolivia” y comunicó que no viajará a Guatemala para competir en el Mundial Juvenil.

“Actualmente estoy clasificada para representar a Bolivia en el Campeonato Mundial Juvenil, que disputará en diciembre, en Guatemala, torneo para el cual vengo preparándome todo el año”, dijo.

Además, si bien asegura que su exclusión de las becas la llevaron a tomar la decisión de “retirarme del ráquetbol y dejar de representar a Bolivia en futuras competencias”, pidió al Viceministerio de Deportes reconsiderar su decisión y puedan incluirla en el programa para “seguir levantando nuestra tricolor boliviana, ya que considero injusto que mi dedicación y logros no hayan sido valorados”.

Entre los logros de Meneses destacan las dos medallas de oro en el Mundial Juvenil disputado el 2023, en Tarija; además de las 13 preseas dorados, cinco de plata y 3 de bronce en su historial internacional.