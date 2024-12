Mollo cree que la pasión y la disciplina son las bases para alcanzar sus metas

La ajedrecista tarijeña Nicole Mollo, a sus 13 años, tiene claro sus objetivos: quiere convertirse en Gran Maestra y estudiar bioquímica y diseño de modas. También sabe que para conseguir todas sus metas la pasión y la disciplina deben ser sus cimientos.

Reveló estos detalles en la entrevista que le brindó a Los Tiempos desde Perú, donde vive desde 2020 por temas laborales de su padre Omar Mollo.

¿Qué significa el ajedrez en tu vida?

Para mí el ajedrez es mi pasión, la cual me transmite muchas alegrías, me permite y me permitió hacer bastantes amistades. Tener aventuras inolvidables y, sobre todo, desarrollar habilidades como la concentración, perseverancia, disciplina, paciencia, empatía y ser mejor estratega.

¿Cómo te sientes al saber que eres la más joven en conseguir el título de Maestra FIDE?

La verdad es que estoy muy contenta y feliz. Voy a seguir preparándome para lograr mis otros objetivos. A la vez también me siento muy contenta porque sé que estoy inspirando a otros niños a que superen sus límites y ver que todo es posible.

¿Qué es lo que les dirías a estos niños que siguen tus pasos?

Lo primero es que descubran lo que les guste o les apasiona, pese a cualquier situación. Que tengan disciplina y perseverancia. La pasión te da felicidad, gran interés, motivación por aprender y conocer.

¿Qué te falta para conseguir el objetivo de ser Gran Maestra?

La verdad, primero que nada, me falta bastante. Pero sé que lo voy a conseguir. Lo que me faltaría es seguir entrenando, superándome y conseguir primero el título de Maestra Internacional, para continuar rumbo a la meta final.

¿Qué tendrías que lograr para obtener el título de Maestra Internacional?

Hay diferentes torneos panamericanos y sudamericanos de mayor edad como 16 o 18 años, donde te entregan Normas de Candidato. Además, se debe tener un número determinado de ELO, si no estoy mal creo que era de 2.100 puntos. Yo de momento tengo 1.900.

¿A nivel académico qué te gustaría estudiar?

Hasta el año pasado quería ser bioquímica. Pero ahora hay otra carrera que también me interesa, ya que me gustaría ser diseñadora de modas. Es una carrera que me gusta bastante. Si se me da la oportunidad, me gustaría estudiar las dos.

¿A qué edad te enamoraste del ajedrez?

Tendría como dos años más o menos, cuando mi abuela me regaló mi primer tablero y me encantó. Como era bien pequeña me gustaba mucho porque lo utilizaba más como un juguete y lo jugaba bastante a diario.

Todo esto se dio porque yo acompañaba a mi tío (Jhoan Mollo) en algunos eventos en Santa Cruz y como quedaban algunas mesas vacías, iba a ver esos tableros y me sentaba a convivir con las piezas (hablaba con ellas). Empecé a competir en eventos internacionales a los siete años, más o menos.

¿Cómo fue la experiencia de conocer y jugar unas partidas con dos Presidentes de Estado?

Fue muy emocionante de parte de ambos presidentes. Primero, mencionaría al expresidente Evo Morales, fue muy emocionante y estuve muy nerviosa cuando me tocó jugar con él, me gustó mucho. Asimismo, quiero agradecer al presidente Luis Arce, por visitar mi casa y jugar una partida. Además, me dio una laptop que hasta el día de hoy la utilizo. Le mando un saludo.

¿Qué haces en la previa de un campeonato?

Analizo cómo juega el posible rival en el tema estratégico, lo fuerte que es. Por ejemplo, ver si es sólido, si es más activo, si le gusta más el ataque más temprano, más rápido y en qué casos es más efectivo y en qué casos no. O si le gusta estar simplemente tranquilo y si se le da el momento va a atacar.