Cochabamba brilla con luces propias en el vóleibol nacional, pero no se conforma

La temporada deportiva 2024 finaliza hoy y el balance para el vóleibol cochabambino es altamente favorable, ya que otro año más sentó una gran hegemonía con la conquista de casi todos los títulos en disputa.



Ganó a nivel selecciones, en Liga Promocional, Liga Superior, todos en ambas ramas. La Albinegra sólo se quedó sin las coronas de las categorías Cadetes y Juvenil varones, cetros que dejaron a Cochabamba con un 99 por ciento de los títulos en sus vitrinas. Sin embargo, esto no debe ser motivo de conformismo y menos relajarse.



“Es la consecuencia del trabajo que se viene desarrollando, no sólo ahora, estamos hablando de hace 10 años, con una planificación a largo plazo. Es evidente que a estas alturas ya no es sólo Cochabamba el que trabaja, asociaciones como La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, en varones, hacen que puedan conseguir muchos más escenarios. El vóleibol, después de la pandemia, ha crecido increíble aquí en Cochabamba, ya que en la actualidad contamos con más de 6.500 deportistas en actividad, sólo los que juegan los fines de semana”, evaluó Fernando Fernández, titular de la Asociación Departamental de Voleibol de Cochabamba (ADVC).



Según Fernández, este hito de la superioridad de Cochabamba es el reflejo de la garra y competitividad que tiene el voleibolista valluno, dejando en claro que este deporte ocupa un sitial importante en el valle.



Actualmente, el coliseo José Villazón y sus nueve canchas auxiliares poseen actividad casi todos los días del año. De enero a diciembre, selecciones cochabambinas y los 83 clubes locales entrenan en estos predios, además de jugar los fines de semana en los mismos escenarios para cumplir con el torneo de la ADVC.



Producto de esa competitividad, Cochabamba ha copado las ligas Promocional (juvenil) y Superior (mayores). Clubes como Olympic, San Martín, Albert Einstein y Nimbles han sido protagonistas de estas ligas, a tal punto de hacer podio en las posiciones finales (primero, segundo y tercero).



“No hay que descuidarse porque las otras asociaciones también vienen pisándonos los talones. Creo que a partir de ahora hay que darle un nuevo enfoque, el de trabajar mucho más tiempo con estos grupos cosa que cuando llega el torneo tengan toda la predisposición y la disponibilidad de que puedan salir campeón”, subrayó Fernández.