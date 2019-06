Dellien: “El sacrificio y esfuerzo llevan a consolidar los sueños”

El tenista Hugo Dellien, con un gran presente en el tenis internacional, aseguró ayer que todo sacrificio tiene su recompensa, un mensaje que va dirigido principalmente a los niños y jóvenes que apuestan por el deporte.

La raqueta número de Bolivia llegó gracias a Imcruz, que permitió el encuentro del deportista trinitario con la afición valluna.

Dellien conversó con Los Tiempos sobre su vida, su cumpleaños 26 que se celebra hoy, su presente y futuro en el deporte.

LT: ¿Cómo sintió su recibimiento en Cochabamba?

HD: “Son cosas muy lindas que viví estas semanas y gracias a Imcruz, porque esto permite llevarnos energía positiva para poder seguir enfrentando nuestros retos.

LT: Todo el presente de Hugo Dellien no es producto de la casualidad, sino del trabajo y sacrificio. ¿Cómo se inició usted en el deporte?

HD: “Arrancamos a los cuatro años a jugar al tenis. Decidí entrar a jugar este deporte porque tenía muchas facilidades de jugar, era muy competitivo desde niño. Este deporte te lleva a tener muchos sacrificios, siendo uno de ellos tener que dejar a los 14 años a mi familia, amigos, el colegio, estudiar por internet. Me fui a Santa Cruz a vivir con mi entrenador Mauricio Solís. A los 17 me fui a vivir en Argentina, donde llevo siete años viviendo. Son sacrificio s muy difíciles que uno hace en el camino, pero a Dios gracias todo salió bien”.

LT: Hoy en día muchos niños y jóvenes te ven como ejemplo. ¿Cuál es el trabajo que hiciste?

HD: El sacrificio y profesionalismo son claves. Hay que tratar de ser lo más profesional dentro y fuera de la cancha, ser una persona saludable, humilde, con mucho respeto a su familia, a sus entrenadores. Uno aprende mucho y se debe aprender de las cosas positivas y de las barreras que se atraviesan que luego te dan los frutos”.

LT: ¿Qué consejo le da a los niños y jóvenes que quieren seguir su ejemplo?

HD: “Traten de trazarse objetivos, que lo sueñen y hagan el 100 por ciento para lograrlo. La diferencia que hacen las personas está en las ganas que tengan para cumplirlas, pese a las barreras que hay”.

LT: Los frutos en el futuro. ¿Cuánto ha cambiado Hugo desde entonces? ¿Qué planes tiene a futuro en lo deportivo y familiar?

HD: “Es parte de la vida. Sacando de lado lo deportivo, soy una persona normal con una vida privada. Tengo una mujer (Camila Giangreco) muy buena e ideal para mí, que gracias a Dios es una bendición. En el futuro seguramente tendremos una hermosa familia. Mi esposa es paraguaya, vivimos en Argentina.

LT: Su respaldo es fundamental. ¿Ella lo acompaña a los viajes?

HD: “Muchas veces me acompaña, porque hay giras muy largas y siempre es bueno tener una persona fuera del equipo de trabajo, alguien que te ayude a descomprimir la relación con los entrenadores. Cuando las giras son muy largas, se hace complicado y su presencia es muy importante”.

LT: ¿Cómo es Hugo Dellien fuera de las canchas?

HD: “Me considero una persona muy tranquila, muy familiar, me gusta estar en mi casa, no me gusta salir mucho y prefiero estar en casa. Me gusta ver el fútbol, ver series, leer libros y compartir con los amigos”.