Tunari Junior Open llega a instancias semifinales con Bolivia presente

Las semifinales del certamen Tunari Junior Open 2024 se disputarán este viernes en las canchas del Club Tenis Cochabamba (CTC), con la presencia de representantes bolivianos que aspiran a llegar a las finales de este sábado.

En la categoría J-100 ITF 18 años, Nathalie Marinovitch (BOL) se medirá por una de las semifinales de damas ante Sabrina Lin (USA), en tanto que Sol Larraya (ARG) se medirá con Elizaveta Castillo (PER).

Por la rama masculina, Joao Didoni (BRA) vs. Valentín Garay (ARG) y Bautista Leguizamón (ARG) vs. Victor Cunha (BRA) animarán las semifinales.

Por su parte, las categorías 14 y 16 del Costat G2 tendrán semifinales con amplia presencia boliviana.

En la rama masculina, Thiago Solís (BOL) se enfrentará a Sergio Walther Mereles (PAR) y Franco Dávila (PER) vs. Pedro Henrique (BRA), por 16 años; en Damas 14 jugarán Fernanda Vargas (BOL) vs. Clara Coura (BRA) y María Laura Sejas vs. Alexa García (BOL); por Damas 16 se medirán Martina Valdivia (BOL) vs. Nicole Kyllmann (BOL) y Martina Avilés Villalpando (BOL) vs. Zoé Castro (BOL).