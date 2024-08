Burton y Bellucci de la mano y una Winona Ryder "gótica" abren la alfombra roja de Venecia

La actriz británica Kate Winslet protagonizará y producirá 'The Spot', la nueva serie dramática criminal del guionista Ed Solomon a cargo de la plataforma digital Hulu, informó este lunes The... Ver más Kate Winslet protagonizará y producirá la serie dramática criminal "The Spot"

El Día Internacional del Actor, celebrado cada 26 de agosto, es una fecha para rendir homenaje a aquellos que dedican su vida a las artes escénicas. Estos profesionales además de brindar... Ver más Día Internacional del Actor. Papeles que desafiaron a protagonistas hasta el límite