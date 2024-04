El escritor Salman Rushdie presenta su nuevo libro, "Cuchillo"

En agosto de 2022, el escritor Salman Rushdie resultó gravemente herido en un atentado en Estados Unidos. Ahora, ha escrito sobre el ataque en su ensayo "Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato".

Tras recibir una fetua, una condena islámica a muerte (también conocida como fatwa), que se le impuso hace más de 30 años, Salman Rushdie se refugió en la clandestinidad. Sin embargo, nunca quiso permanecer en silencio. En su país de residencia, Estados Unidos, se sentía seguro, pero esto cambió el 12 de agosto de 2022.

Un asesino de entonces 24 años atacó a Rushdie con un cuchillo en un evento literario en Nueva York y le hirió gravemente. En aquel momento, Rushdie declaró en una entrevista con el diario alemán Die Zeit que había tenido mucha suerte. "Si el atacante me hubiera golpeado en cualquier otra parte del cuerpo, mi historia habría terminado".

El escritor de 76 años y ganador del Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán sigue luchando hoy con las consecuencias: Es ciego de un ojo y ya no puede mover una mano.

Rushdie: "Mi respuesta a la violencia es el arte"

El libro "Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato" (en inglés: "Knife. Meditations After an Attempted Murder"), que se publica en 15 países, es su forma de "asumir lo sucedido y responder a la violencia con arte", explicó Rushdie en un comunicado de su editorial Penguin Random House, que anuncia "una historia sobre el miedo, la gratitud y la lucha por la libertad y la autodeterminación".

Lea también: Salman Rushdie es ovacionado al aparecer por sorpresa en la Gala del club PEN

Rushdie ya había hablado con la revista estadounidense The New Yorker sobre sus planes de escribir un libro sobre el atentado, en febrero de 2023. Sin embargo, quería escribir la historia en primera persona.

"Si alguien te apuñala con un cuchillo, es una historia en primera persona". No es el libro más fácil del mundo, pero tenía que escribirlo y afrontar el ataque para poder volver a centrar su atención en otras cosas. "No puedo simplemente escribir una novela que no tenga nada que ver con eso", dijo en la larga entrevista. Es lo mismo que sintió en los años inmediatamente posteriores a la fetua.

La fetua no ha sido anulada

La fetua fue emitida en febrero de 1989 por el ayatolá Ruhollah Jomeini, entonces guardián supremo de la fe islámica en Irán, como respuesta al libro "Los versos satánicos".

Por ello, impuso la pena de muerte a Rushdie y a todos los implicados en la publicación del libro. Desde entonces, el escritor ha estado en constante peligro de ser atacado por extremistas islamistas, pero Rushdie nunca quiso ceder al miedo.

El atacante de agosto de 2022 lo tuvo fácil en el evento cultural donde cometió el delito, ya que las medidas de seguridad eran prácticamente inexistentes. El agresor fue posteriormente detenido y rechazó la acusación de intento de asesinato, declarándose inocente.

El juicio contra él debería haber comenzado en enero de 2024. Sin embargo, la defensa había declarado que su cliente tenía derecho a ver el manuscrito del libro como posible prueba. Una nueva fecha para el inicio del juicio no se ha establecido todavía.

Después de que su última novela "Victory City" se publicara en abril de 2023, "Cuchillo" es ahora el decimosexto libro de Salman Rushdie. Se publicará el 16 de abril de 2024.