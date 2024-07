Obra. “Me avergüenzan tus polleras 2”: la historia se repite en el Teatro Capitol

Este fin de semana, “Me avergüenzan tus polleras 2” se estrena en el Cine Teatro Capitol. La exitosa obra de Juan Barrera Guetiérrez tendrá su esperada secuela, el 27 y 28 de julio, a las 19:00.

El actor de teatro Daniel Gonzáles afirmó, en entrevista con Los Tiempos, que esta es la primera obra boliviana que tiene una secuela. “Presentamos la primera parte en 2017 en Cochabamba, con gran éxito. Luego de eso, el autor de la Juan Barrera empezó a escribir la segunda parte”, relató.

“Me avergüenzan tus polleras” se estrenó originalmente en 1992, en un contexto en el que todavía se tenían situaciones de discriminación hacia la mujer de pollera. En la actualidad, estos problemas fueron olvidados, pero no del todo. “La temática de esta segunda parte es variada, más nos habla de los valores que, a veces, no sabemos cultivar como familia, sobre el hecho de que a veces los hijos no apreciamos el trabajo de nuestros padres y que llegamos a avergonzarnos de la naturaleza humilde de sus oficios”, explicó Gonzáles. Tal es el caso de la protagonista de la obra, Carla, que trata muy mal a su madre.

La primera parte sigue la historia de tres mujeres: Carmen, Carla y Graciela. Carmen pierde a su madre a muy temprana edad y la extraña. Pese a todo, supera las adversidades de su vida y se convierte en una persona muy trabajadora. Graciela se perdió cuando era niña y se separó de su familia. Ella llega a un hogar donde la crían, pero llega un momento en el que realmente quiere saber quién es su verdadera madre. Graciela tiene muchos problemas de discriminación y la vida le da un revés cuando descubre que la empleada de la casa es su verdadera madre, una mujer de pollera. Carla es una muchacha que experimenta una vida alocada en la universidad y se avergüenza de su madre por usar pollera.

En la segunda parte es el desenlace de las historias de las tres protagonistas y de todos los demás personajes de por medio. “La vida da otras oportunidades, las aprovechamos o las desperdiciamos. Esa es la idea de esta secuela. Veremos las decisiones de las vidas de las protagonistas y qué les depara el futuro”, afirmó Gonzáles.

Daniel interpreta a don Jacinto Chutillo, el papá de Graciela. “Es justamente por su culpa que en la primera parte Graciela se pierde, porque Jacinto tuvo un descuido en una borrachera”, relató Gonzáles, “Por azares del destino, él y su esposa María llegan a trabajar en la casa donde acogieron a Graciela sin que nadie se dé cuenta de que son sus verdaderos padres”. Chutillo hace sus travesuras y es el personaje cómico de la obra. “En esta segunda parte, lo vemos alejado del alcohol, pero sigue siendo ese hombre que se dedica a lo que puede”.

Las entradas están disponibles en el Teatro Capitol y en la página web Súper Ticket. El precio único es de 80 bolivianos.