Concierto. Andy Summers, guitarrista de The Police, tocará en Bolivia

Andy Summers, el legendario guitarrista de The Police, realizará una única presentación en Bolivia. El concierto tendrá lugar el 5 de agosto en el Teatro 16 de Julio en La Paz, con un aforo limitado, lo que promete una experiencia íntima y exclusiva para los asistentes.

Summers, ganador de varios premios Grammy y nominado en diez ocasiones, es reconocido como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. El público podrá corear varios éxitos musicales como “So Lonely”, “Every Breath You Take”, “Message in a Bottle”, “Roxanne” y “Walking On The Moon”.

El concierto en La Paz forma parte del proyecto Call The Police, en el que Summers estará acompañado por Rodrigo Santos, de Barão Vermelho, y João Barone, de Paralamas do Sucesso. Este trío ha forjado una sólida amistad musical desde 2014, y juntos han recorrido diversos escenarios de América Latina, deleitando al público con un repertorio que celebra la rica historia del rock.

Además de su carrera con The Police, Andy Summers ha continuado siendo un artista creativo y productivo. Ha lanzado nuevos proyectos, como su libro de fotografía “A Series of Glances”, que inspiró su EP “Vertiginous Canyons”. También colaboró con Gustavo Cerati en una versión de “Bring on the Night” y estrenó en 2016 el documental “Can’t Stand Losing You”, basado en sus memorias y la historia de The Police.

Este evento en Bolivia no solo marca una parada exclusiva en su gira, sino que también ofrece a los fans la oportunidad de presenciar en vivo a uno de los músicos más influyentes de su generación. Las entradas tienen un precio entre 260 y 450 bolivianos.

Sobre el músico

Summers nació el 31 de diciembre de 1942 en Poulton-le-Fylde, Inglaterra. Se unió a The Police en 1977, junto a Sting y Stewart Copeland, y contribuyó significativamente al sonido distintivo de la banda con su estilo de guitarra único. Tras la disolución de The Police en 1986, Summers continuó su carrera musical como solista y en colaboración con otros artistas. Además, ha incursionado en la escritura y en la fotografía, publicando varios libros sobre estos temas.

En 2011, Rolling Stone lo incluyó en su listado de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, en el lugar 85. Una habilidad pulida a oreja y práctica, en una era sin tutoriales ni internet. De hecho, en 1959 dejó la secundaria para trabajar en una tienda de discos y tocar en pequeños clubes locales. La primera canción que aprendió a tocar fue Freight Train, una sencilla canción folk.

Antes de integrarse a The Police, Summers tuvo una trayectoria como músico de sesión e integrante de bandas como The Animals, los psicodélicos Soft Machine e incluso tuvo la chance de improvisar con el legendario Jimi Hendrix. También acompañó a Neil Sedaka, estudió guitarra clásica y a regañadientes le vendió su guitarra Gibson Les Paul del 58′ a Eric Clapton. Ya siendo un treintañero, pero con mucha experiencia, se cruzó con los jóvenes Sting y Stewart Copeland, quienes estaban formando un grupo con influencia punk, pero deseaban ir algo más allá. Andy Summers era la pieza que les faltaba. Su talento y su bagaje fueron claves para definir el peculiar sonido del grupo.