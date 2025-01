Tupay pretende romper la sequía de éxitos en el Festival de Viña del Mar

Con 28 años de trayectoria artística, el grupo cochabambino Tupay se apresta a enfrentar uno de los desafíos más importantes de su Carrera: el Festival de la canción de Viña del Mar.

Edwin Castellanos e Iver Villarroel se han propuesto conquistar la primera Gaviota de Plata para Bolivia en el concurso reservado para el género folklórico. El binomio interpretará “No le tengas miedo a la soledad”, canción que forma parte de su reciente producción discográfica.

Edwin Castellanos, fundador de Tupay, comenta las expectativas que tiene con relación a su presencia en la 64ª edición del festival que se desarrollará del 23 al 28 de febrero del próximo año.

—¿Cuáles son sus expectativas para Viña del Mar?

Estamos muy contentos por una parte, por ser invitados a Viña del Mar para la competición en la categoría folklórica. Y, bueno, estamos muy positivos. Tenemos una canción que tiene una linda melodía, una letra profunda, que nos hace los orquestales muy lindos. Así que tenemos la expectativa de hacer un buen papel en este festival, de representar en buena forma a Bolivia.

—¿En que se inspiró para componer la canción “No le tengas miedo a la soledad”?

—“No le tengas miedo a la soledad” es una canción cuya melodía emergió en la época de la pandemia. Tardé mucho al hacer la letra, hubo un par de cambios de composición en el tema, hasta que encontré la frase de “No tenerle miedo a la soledad”. De alguna manera es una composición que apoya a la gente que está pasando por el desamor, o por la pérdida de alguna persona querida. Y, bueno, como dice la letra, no le tengas miedo a la soledad, que es otra manera de empezar, no le tengas miedo a la soledad, que la vida siempre te da más. No tenerle miedo a la soledad porque tal vez es tiempo de cambiar. Entonces, es una canción que inspira a recuperarse después de un mal momento en la vida.

—Hasta la fecha, ningún grupo boliviano pudo ganar la Gaviota de Plata. ¿Tupay podrá hacerlo?

—La verdad que Viña del Mar es una competencia, y las competencias se ganan o se pierden. Vamos a poner lo mejor de nosotros para que el próximo año esa Gaviota pueda venirse con nosotros.

—¿Cuál es la principal virtud de Tupay?

—No sabría cómo decirte, pero sí creo que es la experiencia, los años de estar en el escenario. Somos cantautores y la canción “No le tengas miedo a la soledad” es nuestra, y es interpretada en el estilo único que tiene Tupay, de hacer música folklórica fusionada, con arreglos orquestales de mucha calidad y de mucha excelencia. Así que pienso que tenemos un estilo único como Tupay.

—¿Considera a Viña del Mar un escenario exigente, complicado?

—Creo que Viña del Mar es un festival que, con el transcurso de los años que han pasado, se ha convertido en una plataforma muy importante para los artistas. Son cinco noches en el que desfilan artistas de primer nivel mundial, y obviamente la plataforma tiene más de 200 millones de visualizaciones, entonces no existe un festival que tenga esta magnitud. Para nosotros es muy importante estar presentes en el festival.

—¿Asistir sólo con parte de los integrantes le resta esencia al grupo?

—Nos hubiera gustado ir con todos los integrantes, en realidad, somos 10 en escenario; sin embargo, tendremos los arreglos orquestales que nos brindará la organización, así que solamente vamos cuatro.

—¿Cuál es el contenido del reciente disco Folklore de altura?

—Folklore de altura es nuestro nuevo lanzamiento, que ya está en todas las plataformas digitales. Justamente, “No le tengas miedo a la soledad” está incluido en este corte. Son siete canciones, la mayoría nuevas y otras de edición de Soy caporal, con arreglos y un sonido más contemporáneo, pero sigue siendo caporal, aunque tiene ajustes de braces (línea ondulada o rizada que une varios pentagramas de un mismo instrumento). Creo que se caracteriza por tener arreglos orquestales y braces. Esta vez hemos incursionado en los arreglos con braces, porque me gusta mucho. Cuando decimos braces, nos referimos a las trompetas, trombones, saxos, toda la gama de arreglos metales, y esto le da un sonido muy interesante a nuestra música; son inspiraciones nuevas, en su mayoría.

—¿Cuál considera que es la mejor canción de Tupay, y por qué?

—Es muy difícil elegir la mejor canción de Tupay. No tenemos muchas canciones a lo largo de estos 28 años de vida artística, creo que nos hemos caracterizado por hacer unos caporales muy exitosos y, a la vez, música muy sentimental, romántica, se podría decir de amor, de desamor. Creo que entre los ritmos de caporales más exitosos está “Soy caporal”, porque batió récord de vistas en las plataformas.

—¿Cuántas composiciones tiene en su haber y cuál es su preferida?

—Son muchas las canciones que he escrito y que están grabadas, tal vez estamos llegando a 100, y la nueva que uno hace siempre es la que más gusta. Hasta el momento me puedo quedar con “No le tengas miedo a la soledad”.

—¿Qué proyectos tiene para el futuro?

—Estamos en pleno trabajo de un siguiente disco, escribiendo las canciones, ya tengo cuatro grabadas y estoy pensando en los siguientes temas. Asimismo, el próximo año queremos presentar nuestro nuevo CD al Grammy como disco folklórico.