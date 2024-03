La estadounidense Da'Vine Joy Randolph cumplió hoy el pronóstico de amplia favorita al ganar el premio Oscar 2024 como Mejor actriz de reparto en la película Los que se quedan (Holdovers). Ver más Da'Vine Joy Randolph gana el Óscar a mejor actriz de reparto

El filme 'Robot Dreams', dirigido por el español Pablo Berger, perdió el Óscar en la categoría de mejor película de animación ante 'The Boy and the Heron', del maestro japonés Hayao Miyazaki, en la... Ver más “Robot Dreams” pierde el Óscar a mejor película de animación ante “The Boy and The Heron”

La actriz puertorriqueña Rita Moreno afirmó que la representación latina en la industria cinematográfica es "aún insuficiente" y que debe ser esta comunidad quien luche por visibilizarse porque "... Ver más Rita Moreno en la alfombra de los Óscar: "La representación latina aún es insuficiente"